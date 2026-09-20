Srinagar News: सोपोर के छात्रों ने आईएमए देहरादून का दौरा किया

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छात्रों को सेना के मूल मूल्यों, जिनमें अनुशासन, सत्यनिष्ठा, साहस, टीम वर्क और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है, से परिचित कराया गया। बातचीत ने उन्हें सैन्य नेतृत्व और एक संभावित करियर विकल्प के रूप में सशस्त्र बलों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। इस दौरे का उद्देश्य छात्रों के क्षितिज को व्यापक बनाना, उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और नेतृत्व, जिम्मेदारी और सेवा की भावना का पोषण करना था। छात्रों ने देहरादून में स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा भी की, जिससे उन्हें शहर की समृद्ध सांस्कृतिक और शैक्षिक विरासत से अवगत होने का मौका मिला।इस पहल ने युवाओं को कक्षा से परे एक समग्र शिक्षण अनुभव प्रदान किया और अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा की स्थायी छाप छोड़ने की उम्मीद है। ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से सेना जम्मू-कश्मीर में शैक्षिक, प्रेरणादायक और युवा-उन्मुख पहलों को जारी रखे हुए है जो छात्रों को संस्थानों के साथ बातचीत करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए नए रास्ते तलाशने के अवसर प्रदान कर रही है।