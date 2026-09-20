Srinagar News: मंत्री सकीना इत्तू ने गंडवानी में स्वास्थ्य उप-केंद्र की आधारशिला रखी

विज्ञापन

करीब 40 लाख रुपये की अनुमानित लागत से तैयार होने वाला यह स्वास्थ्य उप-केंद्र क्षेत्र के लोगों को बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य उप-केंद्र के निर्माण से गंडवानी और आसपास के इलाकों में रहने वाली आबादी को प्राथमिक उपचार और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने में मदद मिलेगी। इससे लोगों को छोटी-मोटी बीमारियों और सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए दूर स्थित स्वास्थ्य संस्थानों का रुख करने की जरूरत कम होगी।परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाना है। स्वास्थ्य उप-केंद्र के चालू होने के बाद स्थानीय आबादी को बुनियादी चिकित्सा सेवाएं अधिक आसानी और समय पर मिलने की उम्मीद है। आधारशिला रखे जाने के साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना का निर्माण पूरा होने के बाद गंडवानी तथा आसपास के गांवों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।