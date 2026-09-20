Srinagar News: पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने आयुष्मान सेहत योजना के तहत भुगतान संकट पर चिंता जताई
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:46 AM IST
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के युवा अध्यक्ष मुदासिर करीम ने आयुष्मान भारत-पीएम-जेएवाई सेहत योजना के तहत कथित भुगतान संकट पर गंभीर चिंता जताई है। कहा कि प्रतिपूर्ति में लंबे समय से देरी उस योजना के उद्देश्य को ही कमजोर कर सकती है जिसका उद्देश्य आम परिवारों को गंभीर बीमारी के वित्तीय बोझ से बचाना है। एक्स पर एक पोस्ट में करीम ने कहा कि हालिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के पास लगभग 500 करोड़ रुपये के दावे लंबित हैं, जिससे निजी अस्पताल गंभीर वित्तीय दबाव में हैं।
उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा अंततः मरीजों को भुगतना पड़ता है, विशेष रूप से वे जो कैंसर के इलाज, डायलिसिस, सर्जरी और अन्य कवर स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। जून में पहले की रिपोर्टों में भी विलंबित प्रतिपूर्ति को लेकर निजी अस्पतालों और डायलिसिस केंद्रों की परेशानियों को दर्ज किया गया था, जिसके बाद सरकार ने लंबित दावों के लिए 175 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा अंततः मरीजों को भुगतना पड़ता है, विशेष रूप से वे जो कैंसर के इलाज, डायलिसिस, सर्जरी और अन्य कवर स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। जून में पहले की रिपोर्टों में भी विलंबित प्रतिपूर्ति को लेकर निजी अस्पतालों और डायलिसिस केंद्रों की परेशानियों को दर्ज किया गया था, जिसके बाद सरकार ने लंबित दावों के लिए 175 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए।
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