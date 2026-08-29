Srinagar News: लद्दाख में 1 और 2 सितंबर को बारिश के आसार

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उन्होंने लोगों को साफ मौसम का लाभ उठाते हुए यात्रा और बाहरी गतिविधियों की योजना बनाने की सलाह दी। किसानों को विशेष रूप से 30 अगस्त तक फसल कटाई से जुड़े कार्य पूरे करने की सलाह दी गई है, क्योंकि क्षेत्र में इस समय कटाई का मौसम चल रहा है।जोजिला मार्ग और अन्य खुले क्षेत्रों में भी मौसम अनुकूल रहने की संभावना है हालांकि कुछ समय के लिए बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में किसी बड़ी बारिश की संभावना नहीं है।