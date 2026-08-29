Srinagar News: लद्दाख में 1 और 2 सितंबर को बारिश के आसार
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:03 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:03 AM IST
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लेह। लद्दाख में 30 अगस्त तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग लेह के निदेशक सोनम लोटस ने बताया कि 31 अगस्त को बादल छा सकते हैं जबकि 31 अगस्त तथा 1-2 सितंबर को हल्की बारिश होने के आसार हैं।
उन्होंने लोगों को साफ मौसम का लाभ उठाते हुए यात्रा और बाहरी गतिविधियों की योजना बनाने की सलाह दी। किसानों को विशेष रूप से 30 अगस्त तक फसल कटाई से जुड़े कार्य पूरे करने की सलाह दी गई है, क्योंकि क्षेत्र में इस समय कटाई का मौसम चल रहा है।
जोजिला मार्ग और अन्य खुले क्षेत्रों में भी मौसम अनुकूल रहने की संभावना है हालांकि कुछ समय के लिए बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में किसी बड़ी बारिश की संभावना नहीं है।
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उन्होंने लोगों को साफ मौसम का लाभ उठाते हुए यात्रा और बाहरी गतिविधियों की योजना बनाने की सलाह दी। किसानों को विशेष रूप से 30 अगस्त तक फसल कटाई से जुड़े कार्य पूरे करने की सलाह दी गई है, क्योंकि क्षेत्र में इस समय कटाई का मौसम चल रहा है।
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जोजिला मार्ग और अन्य खुले क्षेत्रों में भी मौसम अनुकूल रहने की संभावना है हालांकि कुछ समय के लिए बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में किसी बड़ी बारिश की संभावना नहीं है।
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