Srinagar News: ड्रग तस्करी मामले में 50 लाख रुपये का दो मंजिला आवासीय मकान कुर्क
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:34 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:34 AM IST
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कुपवाड़ा। ड्रग तस्करी और अवैध कमाई के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर ने आरोपी इफ्तिखार अहमद निवासी ताड़ करनाह कुपवाड़ा के दो मंजिला आवासीय मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की है। इस संबंधी एफआईआर पुलिस स्टेशन एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर में दर्ज है।
यह कार्रवाई ड्रग तस्करी और उसके वित्तीय नेटवर्क के प्रति एएनटीएफ कश्मीर की जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। न केवल मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल व्यक्तियों बल्कि ऐसी गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को भी निशाना बनाकर एएनटीएफ कश्मीर नशे के खतरे की वित्तीय रीढ़ को तोड़ने के लिए काम कर रहा है।
संपत्ति को फ्रीज करने की यह मौजूदा कार्रवाई अवैध ड्रग व्यापार का समर्थन करने वाले आर्थिक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और यह स्पष्ट संदेश देने के एएनटीएफ कश्मीर के निरंतर अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से उत्पन्न आय और संपत्तियों की पहचान की जाएगी और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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यह कार्रवाई ड्रग तस्करी और उसके वित्तीय नेटवर्क के प्रति एएनटीएफ कश्मीर की जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। न केवल मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल व्यक्तियों बल्कि ऐसी गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को भी निशाना बनाकर एएनटीएफ कश्मीर नशे के खतरे की वित्तीय रीढ़ को तोड़ने के लिए काम कर रहा है।
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