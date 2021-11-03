Srinagar News: ड्रग तस्करी मामले में 50 लाख रुपये का दो मंजिला आवासीय मकान कुर्क

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यह कार्रवाई ड्रग तस्करी और उसके वित्तीय नेटवर्क के प्रति एएनटीएफ कश्मीर की जीरो-टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। न केवल मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल व्यक्तियों बल्कि ऐसी गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को भी निशाना बनाकर एएनटीएफ कश्मीर नशे के खतरे की वित्तीय रीढ़ को तोड़ने के लिए काम कर रहा है।संपत्ति को फ्रीज करने की यह मौजूदा कार्रवाई अवैध ड्रग व्यापार का समर्थन करने वाले आर्थिक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और यह स्पष्ट संदेश देने के एएनटीएफ कश्मीर के निरंतर अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से उत्पन्न आय और संपत्तियों की पहचान की जाएगी और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।