Srinagar News: वातल कदल में भीषण आग, तीन रिहायशी मकान जले

विज्ञापन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग अचानक एक मकान में लगी और घनी आबादी व लकड़ी के पुराने ढांचे होने के कारण देखते ही देखते उसने पास के दो अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रभावित परिवारों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वे बमुश्किल अपनी जान बचाकर बाहर निकले।घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। संकरी गलियों के बावजूद दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और स्थानीय पुलिस व नागरिकों के सहयोग से आग को आगे फैलने से रोका। घंटों के भारी प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका।