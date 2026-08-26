Srinagar News: मॉडल ट्राइबल टूरिज्म विलेज के तौर पर विकसित होगा संगरवानी

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उन्होंने यह बात संगरवानी, राजपोरा, पुलवामा में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 पर एक ट्राइबल कन्वेंशन में हिस्सा लेते हुए कही। यहां उन्होंने लोकल लोगों से उनकी शिकायतों को जानने के लिए बातचीत भी की। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और पब्लिक सर्विसेज़ को बेहतर बनाने के लिए कमिटेड है। इसमें भरोसेमंद पीने के पानी की सप्लाई, बेहतर हेल्थकेयर और एजुकेशनल सुविधाओं और बेहतर रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया जाएगा।पीने के पानी से जुड़ी चिंताओं का जवाब देते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को राजपोरा चुनाव क्षेत्र में 14 फिल्ट्रेशन प्लांट में सुधार और उन्हें ठीक करने का निर्देश दिया। उन्होंने वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट में सुधार और उन्हें ठीक करने के लिए 2.75 करोड़ रुपये की घोषणा की। इसका मकसद वॉटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी का पीने का पानी बेहतर तरीके से पहुंचाना पक्का करना है। उन्होंने सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को संगरवानी इलाके में मिट्टी के संरक्षण और उससे जुड़े डेवलपमेंट के कामों के लिए करीब 1 करोड़ रुपये की एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया।मंत्री ने कहा कि संगरवानी को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 के तहत एक्ट के नियमों के अनुसार एक फॉरेस्ट विलेज के तौर पर डेवलप किया जाएगा। संगरवानी को टूरिज्म मैप पर लाने और इसे एक मॉडल ट्राइबल टूरिज्म विलेज के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता, ट्राइबल विरासत, संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली को दिखाएगा।