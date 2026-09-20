Srinagar News: राहत आयुक्त ने ट्रांजिट आवासों में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया

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उन्होंने विशेष रूप से स्थलों पर संबद्ध कार्यों और बुनियादी सुविधाओं को जल्द पूरा करने के महत्व पर जोर दिया, ताकि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवंटित क्वार्टरों का कब्जा जल्द से जल्द कर्मचारियों को सौंपा जा सके। उन्होंने इंजीनियरों से काम की गुणवत्ता और स्वीकृत डीपीआर के अनुसार सख्ती से निष्पादन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। डॉ. करवानी ने विभिन्न स्थानों पर पीएम पैकेज कर्मचारियों के साथ भी बातचीत की और उनकी मांगों, विशेष रूप से क्वार्टरों के आवंटन से संबंधित मांगों को धैर्यपूर्वक सुना। उल्लेखनीय है कि पीएमडीपी कार्यक्रम के तहत कश्मीर घाटी में 20 अलग-अलग स्थानों पर पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए 6 हजार क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 5176 फ्लैट बन चुके हैं।सभी स्थलों के लिए कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर फ्लैटों का आवंटन किया गया है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के पूरा होने और पीडब्ल्यूडी से स्थलों के अधिग्रहण के तुरंत बाद कर्मचारियों को फ्लैटों का कब्जा सौंप दिया जाएगा। चारदीवारी, आंतरिक सड़कों, जल निकासी, लिफ्ट और सामुदायिक हॉल आदि जैसे संबद्ध कार्यों पर निर्माण कार्य भी पूरे जोरों पर चल रहा है। डॉ. करवानी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द फ्लैटों का कब्जा सौंप दिया जाए।