फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   jammu kashmir news

Srinagar News: कृषि मंत्री ने हंदवाड़ा फ्रूट मंडी का किया दौरा, बागवानों और व्यापारियों की समस्याएं सुनीं

Sun, 20 Sep 2026 01:43 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
jammu kashmir news
कुपवाड़ा। जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता तथा चुनाव विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने शनिवार को फ्रूट मंडी हंदवाड़ा का दौरा किया। बागवानों, व्यापारियों तथा हॉर्टिकल्चर क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
विज्ञापन

मंत्री के साथ राज्यसभा सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान और लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद भी मौजूद रहे। इस दौरान बागवानी एवं कृषि विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इनमें डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर शामिल रहे। फ्रूट मंडी सोपोर और फ्रूट मंडी हंदवाड़ा के अध्यक्षों के अलावा हॉर्टिकल्चर क्षेत्र से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।
विज्ञापन

दौरे के दौरान फ्रूट मंडी हंदवाड़ा एसोसिएशन ने मंडी, बागवानों और फल व्यापार से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को मंत्री के सामने रखा। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें पेश करते हुए सरकार से समयबद्ध तरीके से इन समस्याओं के समाधान के लिए हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधियों ने मंडी के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बागवानों और व्यापारियों के लिए सुविधाओं में सुधार तथा फल व्यापार को सुचारु बनाने के लिए आवश्यक सहयोग की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंत्री जावेद अहमद डार ने बागवानों, व्यापारियों और मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि कुछ मांगों को इसी वर्ष के दौरान पूरा करने के लिए उठाया जाएगा, जबकि बाकी मुद्दों पर अगले वर्ष विचार कर उन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में हॉर्टिकल्चर क्षेत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बागवानों और फल व्यापारियों को जरूरी सहयोग एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।

मंत्री ने कहा कि बागवानी जम्मू-कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके विकास के लिए मंडियों में बेहतर सुविधाएं तथा मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है। बागवानों और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान से फल उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। फ्रूट मंडी हैंडवारा एसोसिएशन ने मंत्री के दौरे और उनकी ओर से प्रतिनिधियों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed