फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   jammu and kashmir news

Srinagar News: जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को और मजबूत करने के निर्देश

Mon, 21 Sep 2026 12:53 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
jammu and kashmir news
आईजीपी कश्मीर ने कुपवाड़ा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुपवाड़ा। सुरक्षा व्यवस्था और अपराध की स्थिति को लेकर आईजीपी कश्मीर ने एक अहम समीक्षा बैठक की। आईजीपी कश्मीर ने अधिकारियों से अपराध के मामलों की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने और अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के निर्देश दिए। आईजीपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को निर्देश दिया कि अपराध को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को और मजबूत किया जाए। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाई जा रही रणनीति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और किसी भी चुनौती से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।आईजीपी कश्मीर ने कहा कि अपराध की रोकथाम के लिए केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि समय पर सूचना जुटाना, प्रभावी जांच और पुलिस-जनता के बीच बेहतर समन्वय भी जरूरी है। सरहदी जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आईजीपी कश्मीर की यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करना तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना रहा। बैठक में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed