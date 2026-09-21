Srinagar News: नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन बरामद
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:12 AM IST
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कटड़ा। पुलिस ने कटड़ा में रियासी-जम्मू रोड पर चुंगी के पास नाका चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ड्रग तस्कर को पकड़ा। नाका पार्टी को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि, सतर्क नाका पार्टी ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान बिट्टू सिंह निवासी अर्ली रोड, वार्ड नंबर 3, कुंद्रोरियन, कटड़ा के रूप में बताई। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की बाईं जेब से भूरे रंग के पाउडर वाला एक सफेद पॉलीथीन पैकेट मिला। जांच में वह पदार्थ हेरोइन निकला। कटड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
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