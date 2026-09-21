Srinagar News: सपनों का भारत में छात्रों को सम्मानित किया गया
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:48 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:48 AM IST
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- सत शर्मा ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाया
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने रविवार हजरतबल के कनितर स्थित द लीजेंड्स स्कूल ऑफ एजुकेशन में आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम महीने भर चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत सपनों का भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। सत शर्मा ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित किया और उनकी रचनात्मकता, उत्साह तथा सक्रिय भागीदारी की सराहना की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत शर्मा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों और विकास पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और युवाओं के लिए अवसरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश में हुए बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपनों का भारत पहल छात्रों को उस भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का मंच प्रदान करती है, जिसे वे भविष्य में देखना चाहते हैं। इस अवसर पर भाजपा उपाध्यक्ष डॉ. शहनाज गनई, महासचिव मोहम्मद अनवर खान और गोपाल महाजन, यूएलबी सह-संयोजक खालिद राठौर तथा प्रदेश प्रवक्ता दानिश भट्ट सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने रविवार हजरतबल के कनितर स्थित द लीजेंड्स स्कूल ऑफ एजुकेशन में आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम महीने भर चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत सपनों का भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। सत शर्मा ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को सम्मानित किया और उनकी रचनात्मकता, उत्साह तथा सक्रिय भागीदारी की सराहना की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत शर्मा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों और विकास पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और युवाओं के लिए अवसरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश में हुए बदलावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपनों का भारत पहल छात्रों को उस भारत के प्रति अपने दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने का मंच प्रदान करती है, जिसे वे भविष्य में देखना चाहते हैं। इस अवसर पर भाजपा उपाध्यक्ष डॉ. शहनाज गनई, महासचिव मोहम्मद अनवर खान और गोपाल महाजन, यूएलबी सह-संयोजक खालिद राठौर तथा प्रदेश प्रवक्ता दानिश भट्ट सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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