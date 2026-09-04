जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान इंडिगो विमान पोल से टकराया, जांच के बाद सामने आएगी वजह

हादसे के बाद विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यात्रियों को विमान से उतारने के लिए मैनुअल सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया।



घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। हादसे के कारणों और परिस्थितियों की जांच निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी। जांच पूरी होने से पहले घटना के कारण को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।



इस घटना के बावजूद श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमान संचालन सामान्य बना हुआ है। उड़ानों का आगमन और प्रस्थान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुचारु संचालन को प्राथमिकता देने की बात कही है।