राजोरी: नौशेरा में ड्यूटी के दौरान हादसा, अग्रिम पोस्ट से गिरा सेना का जवान, 26 वर्षीय लांस नायक की मौत
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 04 Sep 2026 12:04 PM IST
सार
के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास अग्रिम पोस्ट से गिरने के बाद 26 वर्षीय लांस नायक रितुक चौधरी की मौत हो गई।
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विस्तार
राजोरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार तड़के एक सैन्य जवान की पोस्ट से गिरने के बाद मौत हो गई।
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अधिकारियों के अनुसार 26 वर्षीय लांस नायक रितुक चौधरी पोस्ट से नीचे की ओर स्थित ढलान पर गिर गए। उन्हें तत्काल एमआई रूम रुमलीधारा ले जाया गया जहां करीब सुबह 3:08 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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अधिकारियों ने बताया कि रितुक चौधरी करीब सात साल से सेना में सेवा दे रहे थे। उनका पार्थिव शरीर फिलहाल एडीएस अस्पताल में रखा गया है और घटना से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया जारी है। लांस नायक रितुक चौधरी गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ तहसील के उकलड़ा गांव के रहने वाले थे।
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