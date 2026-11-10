जम्मू-कश्मीर: एलओसी पर जवानों के बीच पहुंचे सीडीएस, दिवाली पर बढ़ाया हौसला; सुरक्षा तैयारियां भी परखीं

उत्तरी कमान प्रमुख ने भी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कश्मीर के अग्रिम क्षेत्रों और यूनिटों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र के सुरक्षा हालात और सुरक्षाबलों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। सेना के प्रवक्ता ने अनुसार कमांडर को एलओसी और आंतरिक इलाकों (हिंटरलैंड) में मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया गया। उन्हें सुरक्षाबलों की सतर्कता, विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल और क्षेत्र में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपनाई जा रही आधुनिक व नवीन प्रथाओं की जानकारी दी गई।



लेफ्टिनेंट जनरल ने तैनात सभी रैंक के जवानों और अधिकारियों से संवाद किया। त्योहारों के इस पावन अवसर पर उन्होंने सभी जवानों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच भी उनकी अटूट प्रतिबद्धता, ऑपरेशनल सतर्कता, उच्च स्तर की पेशेवर कुशलता और कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि अपने घरों और परिवारों से कोसों दूर, बेहद कठिन और विपरीत मौसम व भौगोलिक परिस्थितियों में भी भारतीय सेना के वीर जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद और संकल्पित हैं। उनका यह अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और निस्वार्थ सेवाभाव देश के लिए उनकी अटूट निष्ठा की एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है।