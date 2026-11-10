Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   Srinagar, Apni Party, Abdul Majid Padar, DH pora

लोगों के वादों को पूरा करने में नाकाम रही नेकां सरकार : अपनी पार्टी

Tue, 10 Nov 2026 12:43 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Srinagar, Apni Party, Abdul Majid Padar, DH pora
- डीएच पोरा में कार्यकर्ता सम्मेलन में अब्दुल मजीद पद्दर ने संगठन मजबूत करने का किया आह्वान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कुलगाम। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी की डीएच पोरा कुलगाम इकाई ने सोमवार को डीएच पोरा में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता अब्दुल मजीद पद्दर ने कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आम जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठी हुकूमत जनता से किए गए अपने चुनावी वादों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आज केवल अपनी पार्टी ही ऐसी राजनीतिक ताकत है जो आम अवाम की वास्तविक समस्याओं और सरोकारों को बेबाकी से उठा रही है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी एक सकारात्मक और अलग तरह की राजनीति में विश्वास रखते हैं, जिसका मूल उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना है। पद्दर ने 2024 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि अपनी पार्टी ने तब जनता से एक मौका देने की अपील की थी, लेकिन अवाम ने उन्हें सत्ता सौंप दी जिन्होंने बार-बार उनके विश्वास को तोड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वरिष्ठ नेता ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अपनी पार्टी आगामी सभी चुनावों को पूरे दमखम, नए उत्साह और मजबूत संकल्प के साथ लड़ेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी को भविष्य में बड़ी सफलता मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed