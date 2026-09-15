Srinagar News: हामरे रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी रिस्पांस की परखी गई तैयारी

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बारामुला/कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने, सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों को परखने और अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से हामरे रेलवे स्टेशन पर एक व्यापक कंटिंजेंसी रिस्पांस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास एसपी ऑपरेशंस बारामुला की समग्र देखरेख में संपन्न हुआ।यह विशेष मॉक ड्रिल किसी भी संकट या आपात स्थिति के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए तैयार की गई थी। इसमें घटना स्थल की घेराबंदी, त्वरित सामरिक कार्रवाई, तलाशी अभियान, घायलों के प्रबंधन, सुरक्षित निकासी और स्थिति को सामान्य बनाने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का व्यावहारिक अभ्यास किया गया। इस दौरान भाग लेने वाली टीमों के बीच त्वरित संचार और आपसी तालमेल पर विशेष ध्यान दिया गया। इस मॉक ड्रिल में सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की कई इकाइयों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अभ्यास के बाद सभी टीमों के प्रदर्शन और रिस्पांस टाइम की समीक्षा की गई, ताकि आपातकालीन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। बारामूला पुलिस ने कहा है कि वह आम जनता के सहयोग और सभी हितधारकों के तालमेल से किसी भी आपात स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तरीय तैयारी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।हंदवाड़ा में सोमवार को आपातकालीन तैयारी का आकलन करने के लिए एक मॉक ड्रिल की गई। अएसओजी, एसएसबी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, एसडीआरएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, चिकित्सा कर्मचारी और बीडीएस सहित विभिन्न सुरक्षा और आपातकालीन-प्रतिक्रिया एजेंसियों के कर्मियों ने ड्रिल में भाग लिया। अभ्यास में एक सिमुलेटेड आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रतिक्रिया क्षमताओं, संचार और अंतर-एजेंसी समन्वय का परीक्षण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।