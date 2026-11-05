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Srinagar News: बारामुला में चार टिप्पर किए जब्त

Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:43 AM IST
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4 Vehicles Seized in Mining
बारामुला। अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बारामुला पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों से रेत और नाला बजरी ले जा रहे चार टिप्पर जब्त किए हैं। खनन विभाग के समन्वय से बारामुला क्षेत्र में बिना वैध दस्तावेजों के रेत ले जा रहे तीन टिप्परों को एमएमडीआर एक्ट के तहत जब्त किया गया। वहीं, टंगमर्ग पुलिस ने इकबाल कॉलोनी क्रॉसिंग के पास नाकेबंदी के दौरान अवैध नाला बजरी से भरे एक अन्य टिप्पर को पकड़ा। पुलिस ने प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। संवाद
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