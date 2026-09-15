Srinagar News: प्रदेश में अगले चार दिन हल्की बारिश होने की संभावना

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श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 15 से 17 सितंबर तक सुबह-सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 18 से 25 सितंबर तक आम तौर पर मौसम सूखा रहेगा लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 17 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवा चलने की संभावना है। किसान सेब और धान की कटाई के साथ-साथ खेती से जुड़े अन्य काम जारी रख सकते हैं। ब्यूरो