सुर्खियां: कश्मीर घाटी में अलर्ट; अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ को हटाने की पहल; तुर्किये में 16 लोगों की मौत

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देश और दुनिया में मंगलवार को कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। अमेरिका में ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। उन पर बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान में सैन्य कार्रवाई करने समेत आठ आरोप लगाए गए हैं। प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मतदान होना है। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। घाटी में केवल एक स्थानीय आतंकी सक्रिय होने के आधिकारिक दावों के 48 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने चार स्थानीय आतंकियों के वांटेड पोस्टर जारी किए हैं। इसके बाद पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तुर्किये के इजमिर प्रांत में एक स्टील प्लांट में भीषण धमाके से 16 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बॉयलर बदलने के दौरान क्रेन भट्ठी में गिर गई थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। राजधानी का एक्यूआई 370 बताया गया, जबकि एक अन्य आंकड़ा 3000 के पार पहुंचने की चर्चा हुई। वहीं, एनवीडिया के शेयरों में गिरावट की खबर भी सुर्खियों में है। खेल जगत में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे पर नजरें रहेंगी। भारतीय टीम सीरीज जीतने उतरेगी। इसके अलावा गोवर्धन पूजा की तिथि और विधि, जयशंकर-लावरोव की यूक्रेन युद्ध पर बातचीत, फिल्म रामायण में यश के रावण किरदार और हिमाचल में बर्फबारी भी चर्चा में हैं। सेनेगल में प्रवासियों से भरी नाव पलटने से 39 लोगों की मौत हुई है।