{"_id":"6af225fc65754f840509fe9e","slug":"firecrackers-worth-300-crore-were-sold-in-delhi-stocks-ran-out-a-day-early-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में 300 करोड़ के पटाखे बिके,एक दिन पहले ही खत्म हुआ स्टॉक!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

इस दिवाली दिल्ली के बाजारों में पटाखों की जमकर खरीदारी देखने को मिली। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अनुमान के मुताबिक, दिवाली के दौरान राजधानी दिल्ली में करीब 300 करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री हुई। खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पटाखों की बिक्री में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिक्री का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिवाली से एक दिन पहले ही ज्यादातर दुकानदारों का स्टॉक खत्म हो गया था। पटाखे खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और कई दुकानों पर मांग इतनी ज्यादा रही कि व्यापारी ग्राहकों की जरूरत पूरी नहीं कर पाए। जिन लोगों को दिल्ली में पटाखे नहीं मिल पाए, उन्हें खरीदारी के लिए आसपास के शहरों का रुख करना पड़ा। कई खरीदार गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और सोनीपत तक पटाखे खरीदने पहुंचे। CTI के अनुसार, इस साल पटाखों की बिक्री में आई तेजी के पीछे त्योहार के दौरान बढ़ी मांग और खरीदारी का उत्साह प्रमुख कारण रहे।



हालांकि, इस बार पटाखों की बिक्री को लेकर नियम और प्रतिबंध भी चर्चा का विषय रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दिल्ली-एनसीआर में केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित और QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। इन पटाखों को पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाने वाला विकल्प माना जाता है। ऐसे में लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर ग्रीन पटाखों के नाम पर ही बिक्री की गई। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि दिल्ली में हुई कुल 300 करोड़ रुपये की बिक्री में वास्तव में प्रमाणित ग्रीन पटाखों की हिस्सेदारी कितनी थी और पारंपरिक पटाखों की कितनी। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक ऑडिटेड आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे दोनों श्रेणियों की बिक्री का सटीक ब्योरा सामने आ सके। इसलिए 300 करोड़ रुपये के कुल कारोबार को पूरी तरह प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री बताना सही नहीं होगा। व्यापारियों के दावों और CTI के अनुमान से इतना जरूर स्पष्ट होता है कि इस दिवाली पटाखों की मांग काफी अधिक रही। वहीं, स्टॉक का समय से पहले खत्म होना यह भी दिखाता है कि बाजार में मांग और उपलब्धता के बीच अंतर रहा। अब इस पूरे कारोबार के आंकड़े के साथ-साथ ग्रीन पटाखों के नियमों का पालन और उनकी वास्तविक बिक्री की पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है।







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