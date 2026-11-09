यूक्रेन जंग: विदेश मंत्री जयशंकर ने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से की बात, संघर्ष समेत किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार शाम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बातचीत की। इस दौरान यूक्रेन संघर्ष और युद्ध समाप्त करने के लिए जारी कूटनीतिक पहलों पर विस्तार से चर्चा हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि रूसी विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत का मुख्य केंद्र यूक्रेन संघर्ष और उससे जुड़े मौजूदा कूटनीतिक प्रयास रहे। हालांकि, बातचीत में किन विशिष्ट प्रस्तावों पर सहमति बनी, इसका विस्तृत ब्योरा साझा नहीं किया गया।

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जयशंकर और लावरोव के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी बयान के अनुसार, मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण मानव-केंद्रित है और उसका लगातार यह मानना रहा है कि किसी भी संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों में भारत की ओर सेयोगदान देने की तत्परता भी जताई।यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत खाद्य आपूर्ति के लिए सुरक्षित गलियारे स्थापित करने में मध्यस्थता करने को तैयार है। यूक्रेन ने इस दिशा में भारत के निरंतर प्रयासों की उम्मीद जताई है। जेलेंस्की ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार, यहां तक कि रूस के नेतृत्व से बातचीत के दौरान भी, यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अब युद्ध जारी रखने के बजाय इसे समाप्त करने का समय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत यह आकलन करेगा कि युद्ध समाप्त करने की दिशा में वह कौन-कौन से कदम उठा सकता है और अन्य देशों के नेताओं के साथ बातचीत के जरिए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है।इस महीने की शुरुआत में अटलांटा में आयोजित जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बातचीत करते हुए जयशंकर ने बताया था कि भारत यूक्रेन, रूस और यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। इनमें नागरिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा, काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात फिर से शुरू करना तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले नहीं करने से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने कहा था कि भारत इन मुद्दों पर अमेरिका के साथ भी समन्वय कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की अपनी शांति मध्यस्थता पहल भी चल रही है।जयशंकर ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ दिल्ली और उससे पहले बिश्केक में बातचीत की थी। इसके अलावा, वह स्वयं पहले मॉस्को जा चुके हैं और रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा कर चुके हैं और वहां के नेतृत्व के साथ भी भारत का संवाद जारी है।विदेश मंत्री के अनुसार, भारत इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका को भी लगातार जानकारी दे रहा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी प्रशासन अपनी ओर से शांति मध्यस्थता की पहल कर रहा है और विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी है। भारत का उद्देश्य विभिन्न पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखते हुए ऐसे व्यावहारिक रास्ते तलाशना है, जिनसे युद्ध के प्रभावों को कम किया जा सके और शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाएं मजबूत हों।ये भी पढ़ें:इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने कूटनीतिक संपर्क बनाए रखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रयासों में योगदान देने की कोशिश कर रहा है। भारत का जोर बातचीत, कूटनीति और मानवीय दृष्टिकोण के जरिए संघर्ष का समाधान तलाशने पर है। हालांकि, युद्ध समाप्त करने की दिशा में किसी ठोस समझौते या सहमति की घोषणा अभी नहीं हुई है।