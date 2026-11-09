महाराष्ट्र: आग की बढ़ती घटनाओं के बीच मुंबई में रॉकेट और हाई-रिस्क पटाखों के इस्तेमाल पर रोक, किसने पूछे सवाल?

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मुंबई में हाल के दिनों में पटाखों से आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बृहन्मुंबई शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) ने रॉकेट और इसी तरह के पटाखों के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 9 नवंबर से 25 नवंबर की रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। जारी निर्देशों के मुताबिक, पिछले दो दिनों में मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में पटाखों से आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। विशेष रूप से रॉकेट जैसे पटाखों के आसपास की इमारतों की छतों, बालकनियों, खिड़कियों तथा अन्य ज्वलनशील स्थानों पर गिरने से आग लगने का खतरा बढ़ गया है।