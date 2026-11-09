सेनेगल में बड़ा हादसा: तट पर प्रवासियों से भरी नाव पलटी, 39 लोगों की मौत; एक बचाया गया, राहत-बचाव अभियान जारी

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अधिकारियों के मुताबिक, यह नाव सेनेगल के उत्तरी इलाके सेंट-लुइस से स्पेन के तट की ओर जा रही थी। इसी दौरान समुद्र में नाव पलट गई और उसमें सवार लोग पानी में डूबने लगे। हादसे के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। सोमवार को और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या 39 तक पहुंच गई।सेनेगल से यूरोप जाने वाले हजारों युवा इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। बेहतर जीवन की तलाश में वे लकड़ी की खुली नावों से अटलांटिक महासागर पार करने की कोशिश करते हैं। इस समुद्री यात्रा की दूरी करीब 1,290 किलोमीटर है। सेनेगल में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या के कारण बड़ी संख्या में युवा विदेश जाने का रास्ता चुनते हैं। देश इस समय आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। ऐसे में कई युवा जोखिम उठाकर यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं।अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के अनुसार, सप्ताहांत में प्रवासियों से जुड़ी दो अलग-अलग नाव दुर्घटनाएं हुईं। इनमें कम से कम 56 लोगों की मौत हुई है। दूसरा हादसा ग्रीस के पास हुआ। अधिकारियों ने क्रेते द्वीप के दक्षिण में समुद्र में एक नाव से 13 शव बरामद किए। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की बाद में मौत हो गई।सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरू दियोमाये फाये ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने खतरनाक समुद्री यात्राओं के पीछे सक्रिय नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप ने कहा कि तस्कर और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वे उन्हें ऐसी नावों में खतरनाक यात्रा पर भेजते हैं, जो समुद्र में चलने के लिए उपयुक्त नहीं होतीं। उन्होंने कहा कि ये नेटवर्क लोगों की मजबूरी से कमाई करते हैं और जब तक इनका संचालन जारी रहेगा, तब तक लोगों की जान जोखिम में पड़ती रहेगी। फिलहाल सेनेगल के तट पर लापता यात्रियों की तलाश जारी है। अधिकारियों ने नाव में सवार कुल लोगों की संख्या नहीं बताई है, इसलिए हादसे में लापता लोगों का सही आंकड़ा सामने नहीं आया है।