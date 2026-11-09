तीसरे वनडे में भारत की नजर सीरीज जीतने पर: चोट से जूझ रही न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो मैच, क्या होगी रणनीति?

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। सीरीज में 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजरें जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने पर होंगी। वहीं, चोटों से परेशान न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो का होगा।

विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार, 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा। शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। वहीं, मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑकलैंड और वेलिंगटन में बारिश से प्रभावित दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अब टीम इंडिया तीसरा मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी। इससे पहले भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में भी न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था।

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गेंदबाजों के दम पर भारत का शानदार प्रदर्शन

इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई है। पहले वनडे में मेजबान टीम 185 रन पर सिमट गई थी, जबकि दूसरे मुकाबले में पूरी टीम 134 रन ही बना सकी। वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 30 रन देकर चार विकेट झटके। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल ने भी अहम योगदान दिया।

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डेरिल मिचेल पर न्यूजीलैंड की बड़ी जिम्मेदारी

न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल अब तक सबसे प्रभावशाली बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने दूसरे वनडे में 55 रन की पारी खेली थी। मिचेल सेंटनर ने भी 31 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम के शीर्ष क्रम की नाकामी लगातार परेशानी बनी हुई है। विल यंग, हेनरी निकोल्स, टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को तीसरे वनडे में बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ इन बल्लेबाजों को बेहतर शुरुआत दिलानी होगी, ताकि मध्यक्रम पर दबाव कम किया जा सके।

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चोटों से परेशान न्यूजीलैंड, फर्ग्यूसन और टिकनर बाहर

तीसरे वनडे से पहले न्यूजीलैंड की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन दाहिने पैर की पिंडली में चोट के कारण सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। वहीं, वेलिंगटन वनडे के दौरान सिर पर चोट लगने के बाद ब्लेयर टिकनर भी अगले दो मैच नहीं खेल पाएंगे। उन्हें अनिवार्य सात दिन के विश्राम प्रोटोकॉल के तहत रखा गया है। फर्ग्यूसन और टिकनर की अनुपस्थिति में क्रिस्टियन क्लार्क को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड ने सोमवार को तीसरे और चौथे वनडे के लिए अलग-अलग टीमों की घोषणा की। पांचवें और अंतिम मुकाबले के लिए टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा।

भारतीय बल्लेबाजों को भी दिखाना होगा दम

गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम को बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है। पहले वनडे में विराट कोहली ने 74 रन की अहम पारी खेलकर टीम की जीत की नींव रखी थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। एक समय भारत ने 113 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, केएल राहुल ने नाबाद 26 रन बनाकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। बारिश के कारण मैच रुकने तक भारत डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम के तहत पार स्कोर से चार रन आगे था और उसे विजेता घोषित किया गया। ऐसे में तीसरे वनडे में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

घरेलू मैदान पर वापसी करना चाहेगी न्यूजीलैंड

हैमिल्टन का सेडन पार्क भारतीय टीम के लिए सीरीज जीतने का अच्छा मौका है। हालांकि, न्यूजीलैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी करने की कोशिश करेगा। मेजबान टीम के लिए अब एक और हार सीरीज गंवाने का कारण बन सकती है। ऐसे में उसके खिलाड़ियों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा।