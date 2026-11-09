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तीसरे वनडे में भारत की नजर सीरीज जीतने पर: चोट से जूझ रही न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो मैच, क्या होगी रणनीति?

Mon, 09 Nov 2026 09:54 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैमिल्टन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैमिल्टन Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Mon, 09 Nov 2026 09:54 PM IST
सार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा। सीरीज में 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजरें जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने पर होंगी। वहीं, चोटों से परेशान न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो का होगा।

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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार, 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा। शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। वहीं, मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑकलैंड और वेलिंगटन में बारिश से प्रभावित दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। अब टीम इंडिया तीसरा मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी। इससे पहले भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में भी न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया था।
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भारतीय टीम - फोटो : BCCI
गेंदबाजों के दम पर भारत का शानदार प्रदर्शन
इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई है। पहले वनडे में मेजबान टीम 185 रन पर सिमट गई थी, जबकि दूसरे मुकाबले में पूरी टीम 134 रन ही बना सकी। वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 30 रन देकर चार विकेट झटके। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल ने भी अहम योगदान दिया।
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डेरिल मिचेल - फोटो : PTI
डेरिल मिचेल पर न्यूजीलैंड की बड़ी जिम्मेदारी
न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल अब तक सबसे प्रभावशाली बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने दूसरे वनडे में 55 रन की पारी खेली थी। मिचेल सेंटनर ने भी 31 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम के शीर्ष क्रम की नाकामी लगातार परेशानी बनी हुई है। विल यंग, हेनरी निकोल्स, टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को तीसरे वनडे में बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ इन बल्लेबाजों को बेहतर शुरुआत दिलानी होगी, ताकि मध्यक्रम पर दबाव कम किया जा सके।
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ब्लेयर टिकनर - फोटो : ANI
चोटों से परेशान न्यूजीलैंड, फर्ग्यूसन और टिकनर बाहर
तीसरे वनडे से पहले न्यूजीलैंड की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन दाहिने पैर की पिंडली में चोट के कारण सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। वहीं, वेलिंगटन वनडे के दौरान सिर पर चोट लगने के बाद ब्लेयर टिकनर भी अगले दो मैच नहीं खेल पाएंगे। उन्हें अनिवार्य सात दिन के विश्राम प्रोटोकॉल के तहत रखा गया है। फर्ग्यूसन और टिकनर की अनुपस्थिति में क्रिस्टियन क्लार्क को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड ने सोमवार को तीसरे और चौथे वनडे के लिए अलग-अलग टीमों की घोषणा की। पांचवें और अंतिम मुकाबले के लिए टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा।

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शुभमन गिल-रोहित शर्मा-विराट कोहली - फोटो : ANI
भारतीय बल्लेबाजों को भी दिखाना होगा दम
गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम को बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है। पहले वनडे में विराट कोहली ने 74 रन की अहम पारी खेलकर टीम की जीत की नींव रखी थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। एक समय भारत ने 113 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, केएल राहुल ने नाबाद 26 रन बनाकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। बारिश के कारण मैच रुकने तक भारत डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम के तहत पार स्कोर से चार रन आगे था और उसे विजेता घोषित किया गया। ऐसे में तीसरे वनडे में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI
घरेलू मैदान पर वापसी करना चाहेगी न्यूजीलैंड
हैमिल्टन का सेडन पार्क भारतीय टीम के लिए सीरीज जीतने का अच्छा मौका है। हालांकि, न्यूजीलैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी करने की कोशिश करेगा। मेजबान टीम के लिए अब एक और हार सीरीज गंवाने का कारण बन सकती है। ऐसे में उसके खिलाड़ियों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा।

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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : ANI
तीसरे वनडे के लिए दोनों टीमें
  • भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, नमन धीर, औकिब नबी, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन।
  • न्यूजीलैंड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमीसन, निक केली, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और विल यंग।
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