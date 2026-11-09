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महाराष्ट्र अपडेट्स: ठाणे-नवी मुंबई में आग, देर रात पहुंचे एकनाथ शिंदे; लोखंडवाला अग्निकांड में एक शख्स की मौत

Mon, 09 Nov 2026 07:22 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 09 Nov 2026 07:22 AM IST
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Maharashtra Updates Fire in Thane-Navi Mumbai Eknath Shinde visit Lokhandwala blaze one dead polity crime news
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

महाराष्ट्र के ठाणे में रहेजा गार्डन आवासीय परिसर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। यह आग 8वीं, 9वीं और 10वीं मंजिल पर फैली थी। सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियां और बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने और निवासियों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थिति का जायजा लेने और आपातकालीन कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। इस बीच, पड़ोसी नवी मुंबई में एक अलग घटना हुई। सेक्टर 21 स्थित टर्भे शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई। वहां भी दमकल इकाइयों को तुरंत भेजा गया। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। दोनों आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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मुंबई के लोखंडवाला में अग्निकांड, एक व्यक्ति की मौत

दीपावली के उल्लास के बीच मुंबई के डोंगरी इलाके में भी रविवार देर रात भीषण आग लगी। कई दुकानें और झोपड़ियां जल गईं। अधिकारियों ने बताया कि आग डॉ महेश्वरी रोड पर हाजी कसम चाल में लगी। मुंबई फायर ब्रिगेड ने रात 10:11 बजे इसे लेवल-I की आग घोषित किया। पुलिस, बेस्ट और एम्बुलेंस सेवा के कर्मी आग बुझाने में जुटे। शनिवार रात अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला में एक ऊंची आवासीय इमारत में आग लगी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, रविवार सुबह करीब 10:15 बजे दादर वेस्ट के कामगार स्टेडियम में भी आग लगी। लकड़ी और बांस के सामान में लगी यह आग 10:32 बजे तक बुझा दी गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ।

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