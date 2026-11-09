Govardhan Puja 2026: कब है गोवर्धन पूजा, जानिए महत्व, पूजाविधि और पौराणिक कथा

Govardhan Puja 2026: दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार प्रतिपदा तिथि दो दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है यह पर्व कब है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि, महत्व और पूजा शुभ मुहूर्त।

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दिवाली बाद गोवर्धन पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन पूजा के लिए सबसे पहले आंगन पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं।

इसके बाद गोवर्धन पूजा में इस्तेमाल रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें।

फिर परिवार के सदस्यों संग भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप गोवर्धन की सात बार परिक्रमा करें। प्रदक्षिणा करें।

गोवर्धन की परिक्रमा के बाद गाय की पूजा करें और गुड़, चावल आदि खिलाएं, इससे पाप नष्ट होते है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 09 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 से शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को है।द्रिक पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को सुबह 6 बजकर 41 मिनट से लेकर 08 बजकर 51 मिनट तक करना शुभ और उत्तम रहेगा।दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है, यह पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व का चौथा दिन होता है, इसे अन्नकूट उत्सव के नाम से जाता है और इस दिन अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत(गिरिराज जी) और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। वृंदावन और मथुरा सहित पूरे बृज में जोश और उत्साह के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है।धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गिरिराज महाराज जो भगवान् श्री कृष्ण का ही स्वरुप हैं उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। गोवर्धन की पूजा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याएं दूर होती है और धन धान्य, संतान और सौभाग्य की प्रप्ति होती है।

क्या है गोवर्धन पूजा का कथा ?

शास्त्रों में गोवर्धन पूजा को लेकर प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार द्वापर युग में सभी बृज वासियों पर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए थे और मूसलाधार बारिश की थी, तब भगवान श्रीकृष्ण ने गोकुलवासियों व गायों की रक्षा और इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत और अपने सबसे छोटी अंगुली पर उठा लिया था। जिसके कारण ब्रजवासियों को मूललाधार बारिश से रक्षा की थी और सभी गोप-गोपिकाएं उसकी छाया में सुरक्षित रहे। इसके बाद इन्द्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्रीकृष्ण से क्षमा-याचना की।



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