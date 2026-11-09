{"_id":"6af1f93034aa0760510bea1d","slug":"yash-opens-up-on-playing-ravana-role-in-ramayana-amid-glorification-debate-of-villain-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: 'हममें से कोई रामायण से बड़ा नहीं है', रावण के महिमामंडन की चर्चा के बीच यश ने अपने किरदार पर रखी राय","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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इस वीडियो में यश, रणबीर कपूर, नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा इस किरदार के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए क्या-क्या किया गया। यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब फिल्म में रावण का महिमामंडन किए जाने को लेकर बहस चल रही है। कुछ दर्शकों ने सवाल उठाया है कि क्या निर्माता इस खलनायक को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं। विज्ञापन फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इसमें रणबीर कपूर से ज्यादा यश के अभिनय की तारीफ हो रही है। इस बीच 'रामायण' के निर्माताओं ने एक 'बिहाइंड-द-सीन्स' वीडियो शेयर किया है। इसमें दिखाया गया है कि फिल्म के लिए यश को रावण के रूप में कैसे तैयार किया गया।

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रावण के किरदार के लिए यश का क्यों हुआ चुनाव?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए निर्माताओं ने लिखा, 'देखिए, रावण को पर्दे पर जीवंत करने के लिए क्या-क्या किया गया।' रणबीर कपूर ने इस बारे में बात की कि इस रोल के लिए यश ही सही चुनाव क्यों थे। उन्होंने कहा, 'रावण का किरदार निभाना और उसे उसके असली रूप में फिर से पेश करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो 'लार्जर दैन लाइफ' हो, जिसमें वह आभा और स्टार पावर हो जो यश के पास है।'

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अपने किरदार पर क्या बोले यश?

यश ने बताया कि रावण का किरदार निभाने के उनके फैसले से शुरुआत में उनके दोस्त और परिवार वाले भी हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा, 'मेरे किसी भी दोस्त या परिवार वाले ने, किसी ने भी यह नहीं पूछा कि तुम रावण का किरदार क्यों निभाना चाहते हो? एक प्रोड्यूसर के तौर पर, मैं रामायण बनाना चाहता था क्योंकि यह हमारी कहानी है, लेकिन एक एक्टर के तौर पर, मैं रावण का किरदार निभाना चाहता था। मैं जानता हूं कि स्टारडम और बाकी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आखिरकार, हममें से कोई भी रामायण से बड़ा नहीं है।''

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यश पर क्या बोले नमित मल्होत्रा?

नमित मल्होत्रा ने रावण के रोल के लिए यश को कास्ट करने की चुनौती के बारे में बात की, क्योंकि यश दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा, 'आप रावण का किरदार निभा रहे हैं, जो असल में देश के सबसे नापसंद किए जाने वाले किरदारों में से एक है। एक तरफ रावण है, जिसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते और दूसरी तरफ यश हैं जिन्हें लोग एक सुपरस्टार के रूप में बहुत पसंद करते हैं।'

रावण पर क्या बोले नितेश तिवारी?

नितेश तिवारी ने भी रावण के कई गुणों का जिक्र करते हुए पूछा, 'एक महान ज्योतिषी, शिव का परम भक्त, एक महान योद्धा, जो लगभग अमर था... फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ गलत हो गया?'