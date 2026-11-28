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आज शनिवार, 28 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। देश में कार्तिगई दीपम विवाद से लेकर संसद में परिसीमन विधेयक की संभावित वापसी तक कई मुद्दों पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज है। तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार को दीपथून पत्थर के स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाया जाएगा। वहीं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पश्चिम बंगाल में प्लांट से लिए गए पानी के नमूने जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ एक और मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। दूसरी ओर, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने चीन और तुर्किये की मदद से पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमताएं बढ़ने की आशंका जताई है। सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल की 25 ट्रेनों को एक दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द करेगा। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। आर्थिक मोर्चे पर एआई के कारण पांच वर्षों में 2.4 करोड़ नौकरियां प्रभावित होने का अनुमान है। वहीं, चावल की कीमतों में सालाना 12.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ सर्दियों में चिकन और अंडे भी महंगे होने की आशंका है।