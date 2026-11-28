सर्दियों में बढ़ते कोहरे के कारण उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल की 25 ट्रेनों को एक दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द करने का फैसला किया है। इससे दिल्ली से शामली, जींद, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के शहरों में आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

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रेलवे के अनुसार, रद्द होने वाली ट्रेनों में दिल्ली-शामली और शामली-दिल्ली (54057/54058), दिल्ली-जींद और जींद-दिल्ली (54031/54034), नई दिल्ली-गाजियाबाद और गाजियाबाद-नई दिल्ली (64428, 64431 और 64450), गाजियाबाद-दिल्ली (64445), दिल्ली-कोसी कलां और कोसी कलां-नई दिल्ली (64074/64073) शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली सराय रोहिल्ला-फरुखनगर (74033), फरुखनगर-दिल्ली सराय रोहिल्ला (74036), गढ़ी हरसरू-फरुखनगर (74031), फरुखनगर-गढ़ी हरसरू (74038) और नई दिल्ली-शकूरबस्ती (64095) ट्रेनें भी रद्द रहेंगी।दिल्ली से जुड़े अन्य रूटों पर चलने वाली मुरादाबाद-गाजियाबाद, गाजियाबाद-मुरादाबाद, गाजियाबाद-मेरठ सिटी और मेरठ सिटी-गाजियाबाद सहित अंबाला और कुरुक्षेत्र रूट की कई ट्रेनें भी इस अवधि में नहीं चलेंगी। वहीं, पानीपत-अंबाला कैंट ट्रेन (64481) अंबाला तक नहीं जाएगी। इसे कुरुक्षेत्र स्टेशन पर ही समाप्त कर दिया जाएगा।