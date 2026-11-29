परिसीमन बिल को लेकर संसद के विशेष सत्र से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और एनडीए के सांसदों ने विधेयक का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों से भी इसे पास कराने में साथ देने की अपील की है। मध्य प्रदेश के भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि देश की जनता परिसीमन और महिलाओं को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। वहीं, ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाह ने इसे महिलाओं के हित और जनकल्याण से जुड़ा विधेयक बताया। दूसरी ओर, एनसीपीआई सांसद रचना बनर्जी ने भी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए सभी दलों से साथ आने की अपील की है।

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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर मध्य प्रदेश के एनडीए सांसदों की रात्रिभोज बैठक में पहुंचे सुधीर गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिला विरोधी मानसिकता के साथ परिसीमन का विरोध कर रही है। गुप्ता ने कहा कि जनता जहां खड़ी है, भाजपा भी वहीं खड़ी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर लोकसभा में सीटें बढ़ती हैं तो विपक्ष को इससे परेशानी क्यों है? उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष किसी दूसरे को बोलने का मौका भी नहीं देना चाहता। हालांकि, ये आरोप सुधीर गुप्ता ने अपने राजनीतिक बयान में लगाए हैं।सुधीर गुप्ता ने कहा कि देश की जनता परिसीमन के पक्ष में है और महिलाओं को सामाजिक रूप से आगे बढ़ते देखना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को जनता की भावना समझनी चाहिए। गुप्ता ने सीटों की संख्या बढ़ाने के विरोध को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। उनके मुताबिक, परिसीमन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा और महिलाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा।ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन बिल को मंजूरी दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधेयक संसद में पेश होने पर सभी दल इसका समर्थन करेंगे। कुशवाह ने इसे शानदार विधेयक बताते हुए कहा कि यह जनता और महिलाओं के हित में है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद में महिलाओं की आवाज भी मजबूती से सुनाई दे। उन्होंने कहा कि हर समझदार राजनीतिक दल को इसका समर्थन करना चाहिए।एनसीपीआई सांसद रचना बनर्जी ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसे काफी पहले लागू किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पहले भी उठ चुका है और संसद में विधेयक फाड़े जाने की घटना भी हुई थी। इसके बावजूद उनकी पार्टी इसका समर्थन करती है। रचना ने इसे देश के विकास और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को आगे आकर इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। साथ ही विपक्षी दलों को समझाकर अपना विरोध वापस लेने के लिए मनाना चाहिए।केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पर पश्चिम बंगाल के एनडीए सांसदों की रात्रिभोज बैठक में पहुंचे भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय से अभिषेक बनर्जी को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि संसद सत्र से पहले सांसद हमेशा साथ मिलते हैं और चाय-नाश्ता करते हैं। अभिषेक बनर्जी पर अपनी पहले की टिप्पणी दोहराते हुए उन्होंने कहा कि वह उन्हें 'छागोल' कह चुके हैं और अब अभिषेक जो भी कहते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इस तरह संसद सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण के समर्थन के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है।