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कुल चावल उत्पादन में गिरावट और टूटे हुए चावल की बढ़ती मांग कीमतों को ऊपर ले जा रही है। एक दशक में पहली बार उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है, जो पिछले करीब 20 वर्षों में सबसे तेज गिरावट होगी, क्योंकि एक दशक से अधिक समय की सबसे कम मानसूनी बारिश ने दाना पकने के महत्वपूर्ण चरण के दौरान फसलों को प्रभावित किया, जिससे उपज कम हुई।उत्पादन में कमी के बीच मक्का की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने और सरकार द्वारा इथेनॉल के लिए चीनी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कारण, ये उद्योग विकल्प के रूप में टूटे चावल की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है और कीमतें बढ़ रही हैं।भारत ने 1 अक्तूबर को 55.47 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड चावल भंडार के साथ नए चावल सीजन में प्रवेश किया, जो सरकार द्वारा निर्धारित बफर आवश्यकता के चार गुना से भी अधिक है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीवी कृष्ण राव का कहना है कि इस विशाल भंडार में मुख्य रूप से सामान्य चावल की किस्में शामिल हैं, जो आसानी से दक्षिणी राज्यों के उपभोक्ताओं द्वारा पसंद की जाने वाली प्रीमियम गैर-बासमती किस्मों की जगह नहीं ले सकतीं, जहां कीमतों में उछाल आया है।भारत घरेलू बाजार में अधिक आपूर्ति के लिए गैर-बासमती चावल के शिपमेंट पर 20 फीसदी निर्यात शुल्क लगा सकता है। फ्लोर प्राइस या न्यूनतम निर्यात मूल्य को फिर से लागू कर सकता है या 100 फीसदी टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। जैसा कि 2022 में किया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जिसकी वैश्विक व्यापार में लगभग 40 फीसद हिस्सेदारी है।हालिया मूल्य वृद्धि मुट्ठी भर प्रीमियम गैर-बासमती किस्मों तक ही सीमित रही है, जिससे पता चलता है कि सरकारी हस्तक्षेप व्यापक स्तर पर लागू करने के बजाय संकीर्ण रूप से लक्षित हो सकता है। एक चयनात्मक दृष्टिकोण भारत के व्यापक निर्यात व्यापार में व्यवधान को कम करते हुए घरेलू कीमतों को नियंत्रित कर सकता है। ऊंचे निर्यात कर विदेश में भारत की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को भी कम कर सकते हैं।