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यात्री ने 27 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया पर शिकायत करते हुए बताया कि वंदे भारत ट्रेन में भोजन के साथ दिए गए वड़ा में एक बड़ा बोल्ट मिला। यात्री ने इसे खाने की गुणवत्ता में गंभीर लापरवाही बताते हुए रेलवे से मामले की जांच करने की मांग की।रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत सामने आते ही आईआरसीटीसी ने संबंधित ठेकेदार एक्सप्रेस फूड सर्विसेज पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कंपनी को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।अधिकारी के मुताबिक, रसोई में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए नियुक्त सुपरवाइजर को खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की अच्छी तरह जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उसे खाना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मशीनों की जांच करनी होगी, जिससे भविष्य में इस तरह की शिकायतें सामने न आएं।रेलवे ने निगरानी प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को जांच के फोटो और वीडियो निर्धारित व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने को कहा है। इससे रसोई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जांच और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी।इसके अलावा, कैटरिंग कंपनी को दूसरे रसोईघरों से नाश्ता मंगाने की सलाह भी दी गई है। रेलवे अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को भी नियमित रूप से उपकरणों की जांच करने, उनमें खराबी की पहचान करने और उसे तुरंत ठीक कराने के लिए कहा है।रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना के बाद भोजन तैयार करने वाले उपकरणों की जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे का उद्देश्य ऐसी घटनाओं को रोकना है, जिनसे यात्रियों की सुरक्षा और खाने की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।