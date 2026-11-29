10:27 AM, 29-Nov-2026 परिसीमन विधेयक पर संजय राउत का शरद पवार पर हमला शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) पर तीखा हमला बोला। परिसीमन विधेयक को लेकर राउत ने आरोप लगाया कि शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र के हितों से ज्यादा राजनीतिक सत्ता को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने पूछा कि पार्टी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन क्यों करना चाहती है, जिसका विरोध उसके विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सहयोगी दल कर रहे हैं।



राउत ने शरद पवार को याद दिलाया कि महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने उनके राज्यसभा चुनाव में समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पार्टी के आठों सांसद गठबंधन के सहयोगी दलों के समर्थन से जीते थे।



उन्होंने अविभाजित शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में हुई टूट का भी जिक्र किया। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी ने सदस्य गंवाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। संजय राउत ने चेतावनी दी कि परिसीमन विधेयक का समर्थन करना महाराष्ट्र और वहां के लोगों के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) पर तीखा हमला बोला। परिसीमन विधेयक को लेकर राउत ने आरोप लगाया कि शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र के हितों से ज्यादा राजनीतिक सत्ता को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने पूछा कि पार्टी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन क्यों करना चाहती है, जिसका विरोध उसके विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सहयोगी दल कर रहे हैं।राउत ने शरद पवार को याद दिलाया कि महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने उनके राज्यसभा चुनाव में समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पार्टी के आठों सांसद गठबंधन के सहयोगी दलों के समर्थन से जीते थे।उन्होंने अविभाजित शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में हुई टूट का भी जिक्र किया। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी ने सदस्य गंवाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। संजय राउत ने चेतावनी दी कि परिसीमन विधेयक का समर्थन करना महाराष्ट्र और वहां के लोगों के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा।

10:04 AM, 29-Nov-2026 सपा ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव ने निर्देश दिया है कि सभी सांसदों को 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहें। साथ ही, सदन में पेश होने वाले विधेयकों का विरोध करें।



Samajwadi Party's Chief Whip in Lok Sabha, Dharmendra Yadav issues a three-line whip to party's MPs in the House, directing them to be present in the House from 30th November to 3rd December and oppose the Bills being tabled. https://t.co/GZJ2qHFpof — ANI (@ANI) November 29, 2026 समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव ने निर्देश दिया है कि सभी सांसदों को 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहें। साथ ही, सदन में पेश होने वाले विधेयकों का विरोध करें।

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10:01 AM, 29-Nov-2026 स्टालिन और पवार से मुलाकात करेंगे खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह मुंबई में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी उनके साथ जाने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह मुंबई में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी उनके साथ जाने की संभावना है।

09:57 AM, 29-Nov-2026 भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने महिला आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि संसद में अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। देश के लोग इन पर करीबी नजर रखेंगे। खासकर महिलाएं इन घटनाक्रमों को ध्यान से देखेंगी।



उन्होंने कांग्रेस पर महिला आरक्षण लागू करने में कई दशकों की देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार भी महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने की कोशिश की थी, तब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने गलत आधार पर इसका विरोध किया था।



सूर्या ने कहा कि आज कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां इस जरूरत को समझ चुकी हैं। देश के लोग चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द से जल्द लागू हो। इसलिए इन दलों ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मैं इन सभी दलों के समर्थन का स्वागत करता हूं। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि संसद में अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। देश के लोग इन पर करीबी नजर रखेंगे। खासकर महिलाएं इन घटनाक्रमों को ध्यान से देखेंगी।उन्होंने कांग्रेस पर महिला आरक्षण लागू करने में कई दशकों की देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार भी महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने की कोशिश की थी, तब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने गलत आधार पर इसका विरोध किया था।सूर्या ने कहा कि आज कांग्रेस को छोड़कर विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां इस जरूरत को समझ चुकी हैं। देश के लोग चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द से जल्द लागू हो। इसलिए इन दलों ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मैं इन सभी दलों के समर्थन का स्वागत करता हूं।

09:54 AM, 29-Nov-2026 परिसीमन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए: सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। ऐसे में परिसीमन को जिस तरीके से लागू करने की योजना बनाई जा रही है, उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।



उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जल्दबाजी कर रही है। लोकतंत्र के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। ऐसे में परिसीमन को जिस तरीके से लागू करने की योजना बनाई जा रही है, उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जल्दबाजी कर रही है। लोकतंत्र के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

09:47 AM, 29-Nov-2026 ओडिशा के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा: बीजू जनता दल बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद मानस मंगराज ने शनिवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयकों पर पार्टी का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि पार्टी इन विधेयकों के प्रावधानों की पूरी जांच के बाद ही अपना फैसला करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ओडिशा के हितों और संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व की रक्षा करना जरूरी है।



मंगराज ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने कहा, परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयकों पर बीजू जनता दल प्रस्तावित कानूनों की पूरी तरह जांच करने के बाद ही सोच-समझकर फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी विधेयकों को औपचारिक रूप से पेश किए जाने और उनका अध्ययन करने से पहले कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी।



मंगराज ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा ओडिशा और वहां के लोगों के हितों को प्राथमिकता दी है। राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद मानस मंगराज ने शनिवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयकों पर पार्टी का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि पार्टी इन विधेयकों के प्रावधानों की पूरी जांच के बाद ही अपना फैसला करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ओडिशा के हितों और संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व की रक्षा करना जरूरी है।मंगराज ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने कहा, परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयकों पर बीजू जनता दल प्रस्तावित कानूनों की पूरी तरह जांच करने के बाद ही सोच-समझकर फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी विधेयकों को औपचारिक रूप से पेश किए जाने और उनका अध्ययन करने से पहले कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी।मंगराज ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा ओडिशा और वहां के लोगों के हितों को प्राथमिकता दी है। राज्य के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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09:45 AM, 29-Nov-2026 543 लोकसभा सीटें बरकरार रखने के प्रस्ताव के पक्ष में थी डीएमके: चिदंबरम का दावा कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा ने 12 अगस्त 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया था। द्रमुक ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।



इस प्रस्ताव में पांच प्रमुख मांगें रखी गई थीं-

1. लोकसभा की मौजूदा 543 निर्वाचित सीटों की संख्या स्थायी रूप से बरकरार रखी जाए।

2. लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाए। इससे संसद में राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात नहीं बदलेगा।

3. लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का मौजूदा अनुपात करीब 2.2:1 बनाए रखा जाए।

4. महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। इसके लिए परिसीमन का इंतजार न हो। मौजूदा 543 सीटों में ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाए।

5. राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाए। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा ने 12 अगस्त 2026 को एक प्रस्ताव पारित किया था। द्रमुक ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।इस प्रस्ताव में पांच प्रमुख मांगें रखी गई थीं-1. लोकसभा की मौजूदा 543 निर्वाचित सीटों की संख्या स्थायी रूप से बरकरार रखी जाए।2. लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाए। इससे संसद में राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात नहीं बदलेगा।3. लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का मौजूदा अनुपात करीब 2.2:1 बनाए रखा जाए।4. महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। इसके लिए परिसीमन का इंतजार न हो। मौजूदा 543 सीटों में ही महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाए।5. राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू किया जाए।

09:43 AM, 29-Nov-2026 आज स्टालिन और शरद पवार से मिलेंगे खरगे केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी गठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रविवार को द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, खरगे पहले चेन्नई में स्टालिन से मिलेंगे। इसके बाद मुंबई में शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी।



इन मुलाकातों के पीछे विपक्षी गठबंधन में परिसीमन विधेयक को लेकर उभरे मतभेद अहम वजह हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी खरगे के साथ इन मुलाकातों में शामिल हो सकती हैं। हालांकि, उनके शामिल होने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर विपक्षी गठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे रविवार को द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, खरगे पहले चेन्नई में स्टालिन से मिलेंगे। इसके बाद मुंबई में शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी।इन मुलाकातों के पीछे विपक्षी गठबंधन में परिसीमन विधेयक को लेकर उभरे मतभेद अहम वजह हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी खरगे के साथ इन मुलाकातों में शामिल हो सकती हैं। हालांकि, उनके शामिल होने की संभावना जताई गई है।

09:29 AM, 29-Nov-2026 विपक्षी दलों और गठबंधनों में क्या हलचल मची है? केंद्र के इस परिसीमन प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दलों और क्षेत्रीय गठबंधनों के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इस संशोधित प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। इस रुख के कारण महा विकास आघाड़ी गठबंधन के भीतर दरारें चौड़ी हो गई हैं।



कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने पवार की पार्टी पर वैचारिक प्रतिबद्धताओं को छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी ओर द्रमुक, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी इस विधेयक को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है।



विपक्षी मोर्चे के भीतर चल रही उठापटक के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होने के लिए राजी हो गई हैं। शुरुआती हिचकिचाहट के बाद वरिष्ठ नेताओं के बार-बार अनुरोध और विशेष विमान की व्यवस्था करने पर उन्होंने अपना फैसला बदला।



इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजू जनता दल जैसे दल अभी इस मामले पर तटस्थ बने हुए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य दल इस विधेयक का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार परिसीमन के इस नए प्रस्ताव पर देश भर की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के रुख में स्पष्ट विभाजन दिखाई दे रहा है। केंद्र के इस परिसीमन प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दलों और क्षेत्रीय गठबंधनों के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के इस संशोधित प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। इस रुख के कारण महा विकास आघाड़ी गठबंधन के भीतर दरारें चौड़ी हो गई हैं।कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने पवार की पार्टी पर वैचारिक प्रतिबद्धताओं को छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी ओर द्रमुक, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी इस विधेयक को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है।विपक्षी मोर्चे के भीतर चल रही उठापटक के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होने के लिए राजी हो गई हैं। शुरुआती हिचकिचाहट के बाद वरिष्ठ नेताओं के बार-बार अनुरोध और विशेष विमान की व्यवस्था करने पर उन्होंने अपना फैसला बदला।इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजू जनता दल जैसे दल अभी इस मामले पर तटस्थ बने हुए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य दल इस विधेयक का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार परिसीमन के इस नए प्रस्ताव पर देश भर की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के रुख में स्पष्ट विभाजन दिखाई दे रहा है।