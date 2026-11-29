महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच सोशल मीडिया पर तंज का सिलसिला देखने को मिला। जयराम रमेश ने एक्स पर 'पिक्चर अभी बाकी है ब्रो' लिखकर पोस्ट किया, तो रिजिजू ने जवाब में महिलाओं के सशक्तीकरण के वास्तविक काम पर सवाल उठाया। इस बीच नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) की सांसद शर्मिला सरकार और शताब्दी रॉय ने बिल का समर्थन किया है। दोनों सांसदों के बयानों से साफ है कि परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के भीतर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

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जयराम रमेश की पोस्ट के जवाब में किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा, 'बस झूठी पिक्चर ही बनाते रहेंगे, या महिलाओं को सशक्त बनाने की जमीनी हकीकत की ओर भी आएंगे?' रिजिजू के इस सवाल को महिला सशक्तीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, जयराम रमेश की 'पिक्चर अभी बाकी है ब्रो' वाली टिप्पणी ने दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर राजनीतिक तंज को चर्चा में ला दिया।दिल्ली में एनसीपीआई सांसद शर्मिला सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बिल का समर्थन नहीं करने की कोई वजह नजर नहीं आती। उनके मुताबिक, हर भारतीय नागरिक और खासकर महिलाएं इस विधेयक का समर्थन करेंगी। शर्मिला सरकार ने कहा कि अगर लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो इसका फायदा हर राज्य को मिलेगा। उनके बयान के मुताबिक, वह सीटों में बढ़ोतरी को राज्यों के लिए लाभकारी मानती हैं।एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय ने लोकसभा सांसदों के लिए एआईटीसी की ओर से जारी तीन लाइन के व्हिप पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि व्हिप जारी करने वाली पार्टी का अपना नाम और चुनाव चिह्न होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसी पार्टी तार्किक और कानूनी रूप से व्हिप जारी करने के योग्य है? हालांकि, शताब्दी रॉय ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिल का समर्थन कर रही है।परिसीमन बिल को लेकर एक ओर विपक्षी नेता सरकार की मंशा और महिलाओं के सशक्तीकरण के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कुछ सांसद विधेयक के समर्थन में सामने आए हैं। शर्मिला सरकार ने सीटें बढ़ने से हर राज्य को लाभ मिलने की बात कही है, जबकि शताब्दी रॉय ने एआईटीसी के व्हिप की वैधता पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, रिजिजू ने जयराम रमेश की पोस्ट पर जवाब देकर महिला सशक्तीकरण के मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। संसद में विधेयक को लेकर आगे क्या रुख सामने आता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।