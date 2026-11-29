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आरोप है कि उस व्यक्ति ने दोनों के निजी पलों के वीडियो बनाए थे और उन्हें अपने मोबाइल फोन में सुरक्षित रखा था। महिला की ओर से दर्ज करायी गई शिकायत के अनुसार संबंध खत्म होने के बाद महिला ने उससे वीडियो डिलीट करने को कहा था। उसने महिला को भरोसा दिलाया था कि वह सभी वीडियो डिलीट कर चुका है। शिकायत के अनुसार छह नवंबर 2026 को महिला को उसके दोस्तों से पता चला कि उनके निजी वीडियो कई अश्लील वेबसाइटों पर अपलोड किए गए हैं।शिकायत के मुताबिक जब महिला ने जांच की तो उसे पता चला कि ये वीडियो कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जा रहे हैं। जब महिला ने अपने पूर्व लिव-इन पार्टनर से इस बारे में बात की तो उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि बार-बार वीडियो डिलीट करने के लिए कहने के बावजूद उसके पास वे वीडियो अब भी मौजूद थे।महिला ने 25 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी सीईएन पुलिस से संपर्क किया और सबूत के तौर पर संबंधित वेबसाइटों के लिंक सौंपे। उसने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और इंटरनेट से वीडियो हटवाने के लिए कदम उठाने की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और निजी वीडियो इंटरनेट पर डालने में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है।