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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 29-Nov-2026
Unnao News: बुकिंग के बहाने चालक का मोबाइल ले उड़ा टप्पेबाजनवाबगंज। वैन बुक कर कपड़े खरीदने पहुंचे युवक ने फोन करने के बहाने चालक का मोबाइल पार कर दिया। पीड़ित ने दूसरे मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल की, लेकिन फोन नहीं उठा। और पढ़ें
01:29 AM, 29-Nov-2026
Kangra News: कांगड़ा में नशा तस्करों की संपत्तियां सीज करने के निर्देशInstructions issued to seize properties of drug traffickers in Kangra और पढ़ें
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01:29 AM, 29-Nov-2026
Chandauli News: 24 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 4306 विद्यार्थियों ने दिया यूनिट टेस्ट
01:29 AM, 29-Nov-2026
Bulandshahar News: अवैध निर्माण पर शिकंजा, एक निर्माण सील, दूसरे को नोटिसअवैध निर्माण पर शिकंजा, एक निर्माण सील, दूसरे को नोटिस और पढ़ें
01:29 AM, 29-Nov-2026
Jhajjar-Bahadurgarh News: कुएं में सड़ी-गली हालत में मिला बिहार के युवक का शवBody of a young man from Bihar found in a decomposed state in a well और पढ़ें
01:29 AM, 29-Nov-2026
Shamli News: दलित-मुस्लिम वोटों के नए समीकरण से बदलेगा तीनों सीटों का सियासी गणितविधानसभा चुनाव 2027 की तीनों सीटों कैराना, शामली और थानाभवन में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और पढ़ें
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01:29 AM, 29-Nov-2026
Kanpur News: 17 अमान्य विद्यालयों का संचालन बंद कराने के आदेशजिले में बिना मान्यता और निर्धारित नियमों के विपरीत संचालित हो रहे 17 विद्यालयों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने शनिवार को कार्रवाई की है। और पढ़ें
01:29 AM, 29-Nov-2026
Jhajjar-Bahadurgarh News: स्मॉग की चादर में लिपटा शहर, एक्यूआई 250 पारCity shrouded in a blanket of smog; AQI crosses 250 और पढ़ें
01:29 AM, 29-Nov-2026
Unnao News: ऑटो सवार किसान की जेब से 70 हजार पारगंजमुरादाबाद। सोने का लॉकेट और गेहूं का बीज खरीदने ऑटो रिक्शा से बांगरमऊ जा रहे एक किसान की जेब काटकर जेबकतरों ने 70 हजार रुपये पार कर दिए। और पढ़ें
01:28 AM, 29-Nov-2026