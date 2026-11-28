विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

#WATCH | Tamil Nadu | Central Reserve Police Force (CRPF) in Thiruparankundram undertakes security and surveillance duties in the area. This comes after the Supreme Court ordered that the ceremonial lamp be lit at Deepathoon today and directed the deployment of the Central Reserve Police Force (CRPF). Directs that the lamp be lit at least 50 metres away from the Dargah. Directs the police to ensure the protection of the Dargah and its premises. — ANI (@ANI) November 27, 2026

अदालत ने तिरुपरनकुंद्रम मंदिर के ट्रस्ट को निलंबित कर मंदिर का प्रशासन दो न्यायाधीशों की समिति को सौंप दिया है। इसके साथ ही शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा में दीपथून स्तंभ पर दीप जलाने का निर्देश दिया था।केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई है। हमें उच्च अधिकारियों से आगे के निर्देश मिलेंगे।" सीआरपीएफ ने तिरुपरनकुंद्रम में सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी संभाल ली है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दरगाह से कम से कम 50 मीटर दूर दीप जलाया जाए। साथ ही पुलिस को दरगाह और उसके परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि उसके आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई। अधिकारियों ने अदालत के निर्देश के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं की बात मानी। ऐसी सांविधानिक गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मदुरै में कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिगई दीपम उत्सव के तहत पहाड़ी पर बने दीपथून नामक स्तंभ पर दीप जलाया जाता है। हिंदू पक्ष की मांग के बावजूद सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।अपने आदेश की खुली अनदेखी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम मंदिर की सुरक्षा तमिलनाडु पुलिस से छीनकर सीआरपीएफ को सौंप दी। अदालत ने कहा कि स्थानीय पुलिस व्यवस्था संभालने में नाकाम रही, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट तुरंत मंदिर की सुरक्षा अपने हाथ में लें। डीजीपी, आईजी और मदुरै एसपी जिम्मेदारी बिना रुकावट सौंपना पक्का करें। सीआरपीएफ मंदिर के साथ दरगाह की सुरक्षा भी करेगी और देखेगी कि वहां इबादत करने वालों को कोई न रोके।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने मंदिर का ट्रस्टी बोर्ड निलंबित कर दिया और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस वैद्यनाथन व वी पार्थिबन को रिसीवर बनाकर मंदिर का प्रशासन सौंप दिया।शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मदुरै के जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया।जिलाधिकारी के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि ट्रस्टियों की मंजूरी के बिना आदेश लागू नहीं हो सकता था। बंदोबस्ती आयुक्त की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने माना कि अफसरों ने आदेश गलत समझा हो सकता है, लेकिन जानबूझकर अवहेलना से इन्कार किया। राज्य सरकार 25 नवंबर को अदालत से माफी मांग चुकी है।24 नवंबर को अदालत की इजाजत के बावजूद दीपथून के बजाय दीप सिर्फ पारंपरिक उच्चिपिल्लैयार मंडपम में जला। ट्रस्टियों ने परंपरा का हवाला दिया था और दीपथून को अंग्रेजों के जमाने का सर्वे पत्थर बताया था। यह विवाद दिसंबर 2025 में न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन के आदेश से शुरू हुआ था, जिसे तब की द्रमुक सरकार ने लागू नहीं होने दिया। अब यह फैसला विजय के नेतृत्व वाली टीवीके-कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका है।