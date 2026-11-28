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उन्होंने कहा कि निगरानी, स्थिति निर्धारण, नेविगेशन और समय निर्धारण (आईएसआर) के क्षेत्र में चीन के पास जो भी क्षमताएं उपलब्ध हैं, वे पाकिस्तान को भी मिलेंगी। इसलिए हमें अपनी रणनीतिक योजना में इन बातों को शामिल करना होगा। पाकिस्तान की खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं में भी सुधार होगा।सीडीएस ने कहा कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। जब स्पेस-बेस्ड सर्विलांस फेज-III (एसबीएस-3) शुरू होगा, तो इससे हमारी क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इसके साथ ही, हम ऐसे तरीकों पर भी काम कर रहे हैं, जिनसे अधिक संख्या में उपग्रहों का निर्माण और उनका प्रक्षेपण किया जा सके। इस दिशा में हम निजी क्षेत्र के उद्यमियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।वैश्विक संघर्षों के बदलते स्वरूप का आकलन करते हुए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि व्यापक निगरानी और युद्धक्षेत्र में अभूतपूर्व पारदर्शिता ने आधुनिक युद्ध को बेहद घातक बना दिया है। भविष्य के युद्धक्षेत्र में जो भी दिखाई देगा, उसे निशाना बनाकर मार दिया जाएगा।विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) में 'युद्ध का भविष्य और बहु-क्षेत्रीय अभियान (एमडीओ) संचालित करने की भारत की तैयारी' विषय पर व्याख्यान देते हुए सीडीएस ने भविष्य के युद्धक्षेत्र को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध और शांति के बीच पारंपरिक अंतर अब लगातार धुंधला होता जा रहा है और देश लगातार कई स्तरों पर टकराव की स्थिति में हैं।जनरल सुब्रमणि ने कहा, 'युद्ध और शांति के बीच का अंतर लगातार धुंधला हो रहा है। हम लगातार प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति में हैं। साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पहले से ही जारी हैं। इसका मतलब है कि ये संघर्ष से पहले भी होंगे, संघर्ष के दौरान भी जारी रहेंगे और संघर्ष खत्म होने के बाद भी इनका प्रभाव बना रहेगा। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हम शांति या युद्ध की स्थिति में हैं। हम लगातार टकराव की स्थिति में हैं।'युद्ध के तौर-तरीकों में हो रहे बदलावों का जिक्र करते हुए सीडीएस ने कहा कि सैन्य बल अब अलग-अलग इकाइयों के रूप में युद्ध नहीं लड़ सकते। सैन्य अभियान तेजी से नेटवर्क-केंद्रित मॉडल से निर्णय-केंद्रित ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म के रूप में लड़ने के बजाय एकीकृत प्रणालियों के समूह के रूप में युद्ध लड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। युद्धक्षेत्र अब नेटवर्क-केंद्रित से निर्णय-केंद्रित और व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म से एकीकृत प्रणालियों के समूह की ओर बढ़ रहा है।'लगातार निगरानी के निर्णायक प्रभाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के विकास के साथ युद्धक्षेत्र में पारदर्शिता और निरंतर निगरानी को अब एक वास्तविकता मानकर चलना होगा। भविष्य के युद्धक्षेत्र में जो भी दिखाई देगा, उसे निशाना बनाकर मार दिया जाएगा। इसलिए युद्ध लड़ने का हमारा तरीका पूरी तरह अलग होना चाहिए।आधुनिक युद्ध के सिद्धांतों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ते हुए सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण दिया। उन्होंने इसे सैन्य अभियानों के उचित निर्धारण, निर्णायक संयुक्त कार्रवाई और तनाव को नियंत्रित रखते हुए रणनीतिक बढ़त हासिल करने का उदाहरण बताया।उन्होंने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर से बाहर निकलने का हमारा समय तनाव नियंत्रण का एक बेहतरीन उदाहरण था। हमने अपने सभी निर्धारित उद्देश्य हासिल कर लिए थे। हमने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था और सही समय पर अभियान से बाहर आ गए।' अभियान रोकने के फैसले पर उठे सवालों का जवाब देते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि उस समय कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे कि पाकिस्तान को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता था, फिर अभियान क्यों रोका गया। उन्होंने कहा कि यह उस समय के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का सोच-समझकर लिया गया फैसला था।उन्होंने जोर देकर कहा कि तनाव पर नियंत्रण, तनाव की स्थिति में रणनीतिक बढ़त बनाए रखना और सही समय पर अभियान से बाहर निकलना युद्ध की रणनीति के अभिन्न अंग हैं। युद्ध शुरू करने के साथ ही यह भी सोचना जरूरी है कि उससे कब और कैसे बाहर निकलना है और तनाव को किस तरह नियंत्रित रखना है। सीडीएस ने कहा कि इस अभियान ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ समन्वय स्थापित करने में सीडीएस की भूमिका को भी साबित किया।देश की युद्ध संबंधी तैयारियों पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की ओर से निर्देश बिल्कुल स्पष्ट थे। युद्ध की लागत या पीछे हटने के विकल्प पर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा, 'अगर हम युद्ध की स्थिति में जाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा होगा। यह हमारी युद्ध रणनीति में विचार किए जाने वाले पहलुओं में शामिल नहीं है।'तेजी से बदलती युद्ध संबंधी जरूरतों के लिए सशस्त्र बलों को तैयार करने के उद्देश्य से सीडीएस ने बताया कि सैन्य नेतृत्व ने जरूरतों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है। साथ ही, उपकरणों की खरीद और तकनीकी बदलावों के बीच तालमेल बैठाने के लिए व्यवस्थागत सुधार शुरू किए गए हैं।