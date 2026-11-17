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भारत में हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच विमानों की कमी दूर करने के लिए 1,000 और विमान खरीदने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, देश को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए 2,000 से अधिक विमानों की आवश्यकता है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको को चेतावनी दी है कि यदि उसने अमेरिका की ओर बढ़ रहे प्रवासियों को नहीं रोका तो टैरिफ दोगुना किया जा सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22-23 नवंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात और दो अरब डॉलर की सहायता समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार रिकॉर्ड 65.55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ संपन्न हुई। ग्रैमी अवॉर्ड्स 2027 के नामांकन में ब्रिटिश गायिका रे 11 नामांकनों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि रोसालिया को नौ नामांकन मिले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल वेस्टइंडीज दौरे पर दो टी20 मुकाबले अमेरिका या कनाडा में खेल सकती है। संभावित आयोजन स्थलों में वॉशिंगटन डीसी और टोरंटो शामिल हैं। सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब के विमोचन पर राजीव गांधी के साथ प्रेम कहानी के अनसुने किस्से साझा किए। उन्होंने कैंब्रिज के दिनों, इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने और रोजाना प्रेम पत्र लिखने की यादें ताजा कीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी के गुट का एक्स अकाउंट सस्पेंड होने पर ममता बनर्जी के खेमे पर रिपोर्टिंग कराकर अकाउंट बंद कराने का आरोप लगा है। दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण महिलाओं की प्रजनन क्षमता और अंडों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। वहीं, एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के कथित संबंधों पर ट्रंप ने कहा कि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। देशभर के छावनी बोर्डों में बुजुर्गों के लिए डे-केयर केंद्र खोले जाएंगे। उधर, मध्य प्रदेश के विदिशा में 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए डीजीपी और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है।