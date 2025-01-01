टीएमसी विवाद: ऋतब्रत गुट का एक्स अकाउंट सस्पेंड, ममता बनर्जी के खेमे पर लगाया रिपोर्ट कर बंद कराने का आरोप

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ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट फिलहाल डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के नाम से काम कर रहा है। सोमवार को इस गुट का एक्स अकाउंट खोलने पर सस्पेंड होने का संदेश दिखाई देने लगा। इसमें बताया गया कि प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करने के कारण अकाउंट पर कार्रवाई की गई है। हालांकि, अकाउंट किस नियम के उल्लंघन के कारण बंद हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऋतब्रत गुट का कहना है कि विरोधी खेमे ने सामूहिक रूप से अकाउंट को रिपोर्ट किया है।ऋतब्रत गुट के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आरोप लगाया कि कालीघाट यानी ममता बनर्जी के खेमे ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि दोनों गुटों के बीच अभी पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। इसी बीच विरोधी गुट ने उनके अकाउंट को रिपोर्ट कराकर सस्पेंड करा दिया। रिजू दत्ता ने बताया कि उनका गुट अकाउंट दोबारा शुरू कराने के लिए जरूरी जानकारियां और दस्तावेज जमा कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अकाउंट बहाल हो जाएगा।ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने अकाउंट सस्पेंड कराने में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। इस गुट की विधायक अलीफा अहमद ने ऋतब्रत खेमे पर पलटवार करते हुए उसे राज्य में भाजपा सरकार की बी-टीम बताया। उन्होंने चुनौती दी कि अगर ऋतब्रत गुट को लगता है कि उसके अकाउंट को जानबूझकर रिपोर्ट किया गया है तो वह राज्य पुलिस से इसकी जांच कराने की मांग करे। अहमद ने कहा कि उनका गुट खुद सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहा है और उसे विरोधी गुट का अकाउंट बंद कराने की कोई जरूरत नहीं है।दोनों गुटों के बीच असली विवाद तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके पारंपरिक चुनाव चिह्न 'जोड़ा घास फूल' को लेकर है। चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को अंतरिम आदेश जारी कर विवाद का फैसला होने तक अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और पारंपरिक चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया था। यानी फिलहाल कोई भी गुट इनका इस्तेमाल अपने आधिकारिक नाम और चुनाव चिह्न के रूप में नहीं कर सकता। आयोग ने पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले दोनों गुटों को अलग-अलग अंतरिम पहचान और चुनाव चिह्न दिए थे।ममता बनर्जी के गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और फुटबॉल को किक मारते खिलाड़ी का चुनाव चिह्न दिया गया है। वहीं, ऋतब्रत बनर्जी के गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और लिफाफे का चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। पार्टी में विभाजन के बाद दोनों गुटों ने अपने अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लिए थे। अब ऋतब्रत गुट का एक्स अकाउंट सस्पेंड होने से दोनों खेमों के बीच पहले से जारी राजनीतिक और संगठनात्मक टकराव और चर्चा में आ गया है। हालांकि, अकाउंट सस्पेंड होने के पीछे वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है।