प्रदूषण बना रहा बांझ!: टूट सकता है मां बनने का सपना, हवा में घुले जहरीले कण अंडाशय की गुणवत्ता पर डाल रहा असर

प्रदूषण का असर महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर

वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. अर्चना शर्मा का कहना है कि वर्ष 2025 में प्रकाशित एक शोध में भी अंडे निकालने की प्रक्रिया से पहले वायु प्रदूषण के अधिक संपर्क और कृत्रिम गर्भाधान के बाद जीवित बच्चे के जन्म की कम संभावना के बीच संबंध पाया गया। डॉ. अर्चना के अनुसार, प्रदूषण का असर महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर पड़ सकता है। उनका कहना है कि प्रदूषण का स्तर अधिक रहने पर कुछ मामलों में गर्भाधान की प्रक्रिया को टालने का निर्णय लिया जाता है। उन्होंने बताया कि अक्तूबर से दिसंबर तक प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए कुछ केंद्रों पर कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है।