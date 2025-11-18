पढ़ें 17 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:30 AM IST
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12:30 AM, 17-Nov-2026
Auraiya News: पहले दिन बिके 11 पर्चे, 797 अधिवक्ता करेंगे मतदानऔरैया। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर कचहरी परिसर में सरगर्मी तेज हो गई है। और पढ़ें
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Fatehabad News: प्रतीक्षा सूची के 30 प्रतिशत किसानों को भी मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभप्रतीक्षा सूची के 30 प्रतिशत किसानों को भी मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ और पढ़ें
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Rohtak News: जिला परिषद ने 3.57 करोड़ रुपये के बजट की दी मंजूरी
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