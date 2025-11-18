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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 17 November 2026

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पढ़ें 17 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Tue, 17 Nov 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 17 November 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 17-Nov-2026

Auraiya News: पहले दिन बिके 11 पर्चे, 797 अधिवक्ता करेंगे मतदान

औरैया। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर कचहरी परिसर में सरगर्मी तेज हो गई है। और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026

Bijnor News: पोर्टल धीमा चलने से स्वगणना में उलझे लोग

People gradually getting entangled in the self-calculation process on the portal और पढ़ें
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12:29 AM, 17-Nov-2026

Hisar News: महिला छात्रावासों में अब केवल महिला कर्मचारी होंगी तैनात

Only female staff will now be deployed in women's hostels.
महिला छात्रावासों में अब केवल महिला कर्मचारी होंगी तैनात और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026

Fatehabad News: प्रतीक्षा सूची के 30 प्रतिशत किसानों को भी मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ

प्रतीक्षा सूची के 30 प्रतिशत किसानों को भी मिलेगा कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026

Rohtak News: जिला परिषद ने 3.57 करोड़ रुपये के बजट की दी मंजूरी

Zila Parishad approves a budget of
Zila Parishad approves a budget of और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026

Bhiwani News: कंबाइन के नाम पर 3.30 लाख रुपये ठगे

कंबाइन के नाम पर 3.30 लाख रुपये ठगे और पढ़ें
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12:29 AM, 17-Nov-2026

Kushinagar News: पंचायत भवन का ताला तोड़कर बैटरी, इन्वर्टर और अभिलेख चोरी

Battery, inverter, and official records stolen after breaking the lock of the Panchayat building और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026

Shahjahanpur News: गायत्री महायज्ञ में दूसरे दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Crowds of devotees gathered on the second day of Gayatri Maha Yagna
देवकली। लुहिचा नाथ गांव में आयोजित पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ में दूसरे दिन सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने हवन कुंड की परिक्रमा कर यज्ञ में आहुतियां दीं। और पढ़ें
12:29 AM, 17-Nov-2026

Bhiwani News: 2200 रुपये की रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार

Patwari arrested while accepting a bribe of Rs 2,200
2200 रुपये की रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार और पढ़ें
12:28 AM, 17-Nov-2026

Deoria News: थाने के सामने ग्राहक सेवा केंद्र से दो लाख की चोरी

Two lakh rupees stolen from a customer service center located opposite the police station और पढ़ें
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