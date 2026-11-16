इलेक्ट्रिक विमान में सबसे अहम हिस्सा उसकी बैटरी का होता है। इसमें बड़ी क्षमता वाली रिचार्जेबल बैटरियां लगाई जाती हैं, जो बिजली को स्टोर करके रखती हैं। इन बैटरियों को आमतौर पर विमान के अंदर या उसके डिजाइन के अनुसार अलग-अलग हिस्सों में लगाया जाता है। जब विमान को उड़ान भरनी होती है, तो यही बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर को बिजली देती है। बैटरी की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, विमान को उतनी अधिक ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि, बैटरी का वजन भी एक बड़ी चुनौती है।



बैटरी से मिलने वाली बिजली इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचती है। मोटर इस बिजली को मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने वाली ताकत में बदल देती है। इससे प्रोपेलर तेजी से घूमने लगता है और हवा को पीछे की ओर धकेलता है। इसके जवाब में विमान को आगे की दिशा में धक्का मिलता है और वह उड़ान भर पाता है।



बैटरी से मोटर तक पहुंचने वाली बिजली को नियंत्रित करने के लिए खास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए जाते हैं। इनमें इन्वर्टर और मोटर कंट्रोलर जैसे उपकरण शामिल होते हैं। ये तय करते हैं कि मोटर को कितनी बिजली देनी है और उसकी गति कितनी रखनी है। इसके अलावा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी के तापमान, चार्ज और वोल्टेज पर नजर रखता है ताकि बैटरी सुरक्षित तरीके से काम करे।



इलेक्ट्रिक विमान की बैटरी को जमीन पर खास चार्जिंग सिस्टम की मदद से चार्ज किया जाता है। इसके लिए विमान को चार्जिंग स्टेशन से जोड़ा जाता है। उड़ान के दौरान बैटरी में मौजूद बिजली धीरे-धीरे खर्च होती रहती है। इसलिए अगली उड़ान से पहले उसे दोबारा चार्ज करना जरूरी होता है।



इलेक्ट्रिक विमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बैटरी की क्षमता और उसका वजन है। विमान को उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। हालांकि, मौजूदा बैटरियां पारंपरिक विमान ईंधन के मुकाबले प्रति किलोग्राम काफी कम ऊर्जा स्टोर करती हैं। ऐसे में ज्यादा दूरी तक उड़ान भरने के लिए बड़ी बैटरी लगानी जरूरी है। हालांकि, बड़ी बैटरी लगाने से विमान का वजन बढ़ सकता है और यात्रियों व सामान के लिए जगह कम हो सकती है। यही वजह है कि फिलहाल इलेक्ट्रिक विमान छोटी दूरी की उड़ानों के लिए ज्यादा उपयोगी माने जा रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार होने के साथ भविष्य में इनकी उड़ान क्षमता और उपयोग भी बढ़ सकता है।