भारत में विमानों की भारी कमी: 1000 और विमान खरीदने की तैयारी क्यों, क्या बढ़ेंगी विदेशों के लिए उड़ानें?

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गोयल ने बताया कि भारत पहले ही 1,200 से अधिक विमानों का ऑर्डर दे चुका है। इसके बावजूद देश में विमानों की भारी कमी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत एक हजार और विमानों का ऑर्डर देने के लिए तैयार है। सरकार विमान बनाने वाली बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से जल्द से जल्द विमानों की आपूर्ति करने के लिए बातचीत कर रही है। इसका मकसद देश में उड़ानों की संख्या बढ़ाना और हवाई संपर्क को मजबूत करना है।भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागरिक विमानन बाजारों में शामिल है। देश में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में विमानन कंपनियों को ज्यादा विमानों की जरूरत पड़ रही है। भारतीय विमानन कंपनियां पहले ही बड़े स्तर पर विमानों के ऑर्डर दे चुकी हैं, लेकिन इनकी आपूर्ति आने वाले वर्षों में होनी है। गोयल के मुताबिक, देश की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दो हजार से अधिक विमानों की आवश्यकता है। इसी वजह से सरकार और विमान निर्माता कंपनियां जल्द आपूर्ति के विकल्पों पर काम कर रही हैं।गोयल ने कहा कि भारत को जैसे-जैसे नए विमान मिलेंगे, वैसे-वैसे दूसरे देशों के लिए उड़ानों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। उन्होंने विशेष रूप से भारत और मिस्र के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने की बात कही। फिलहाल मिस्र की विमानन कंपनी इजिप्टएयर भारत और मिस्र के बीच सीधी उड़ानें संचालित करती है। गोयल ने उम्मीद जताई कि विमानों की उपलब्धता बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच ज्यादा उड़ानें शुरू की जा सकेंगी। वह दो दिवसीय यात्रा पर मिस्र पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हो रही है।भारत की प्रमुख विमानन कंपनियां इंडिगो और एयर इंडिया ने विमान निर्माता कंपनियों एयरबस और बोइंग को बड़े ऑर्डर दिए हैं। एयरबस की भारत में दो अंतिम विमान असेंबली लाइन हैं। इनमें एक सैन्य परिवहन विमान और दूसरी हेलीकॉप्टर निर्माण से जुड़ी है। वहीं, बोइंग और एयरबस भारत से हर साल करीब दो अरब डॉलर के कलपुर्जे और सेवाएं खरीदती हैं। इससे भारतीय कंपनियों को भी विमानन उद्योग में कारोबार के अवसर मिल रहे हैं।भारत में विमान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियां भारतीय समूहों के साथ साझेदारी कर रही हैं। ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने अडानी समूह के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इसके तहत भारत में क्षेत्रीय विमान बनाने की व्यवस्था विकसित करने पर काम किया जाएगा। इसके अलावा कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय विमानन और एयरोस्पेस कंपनियों की भारत में मौजूदगी है। ऐसे में भारत का लक्ष्य केवल विदेशों से विमान खरीदना नहीं, बल्कि विमान निर्माण और उसके कलपुर्जे बनाने के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता बढ़ाना है।