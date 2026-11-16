ग्रैमी 2027: टेलर स्विफ्ट ने रचा कैसा इतिहास? ब्रिटिश सिंगर रे को मिले सबसे ज्यादा 11 नामांकन, देखें लिस्ट

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रिकॉर्डिंग एकेडमी ने सोमवार, 16 नवंबर को 12 क्षेत्रों और 100 श्रेणियों में इन नॉमिनेशन की घोषणा की।



कितने सदस्य डालेंगे वोट?

2027 ग्रैमी अवार्ड्स में 31 अगस्त 2025 और 28 अगस्त 2026 के बीच रिलीज हुए संगीत शामिल हैं। रिकॉर्डिंग अकादमी के लगभग 16000 वोटिंग सदस्य 10 दिसंबर 2026 और 7 जनवरी 2027 के बीच अपने वोट डालेंगे। विज्ञापन

रिकॉर्डिंग एकेडमी ने सोमवार, 16 नवंबर को 12 क्षेत्रों और 100 श्रेणियों में इन नॉमिनेशन की घोषणा की।2027 ग्रैमी अवार्ड्स में 31 अगस्त 2025 और 28 अगस्त 2026 के बीच रिलीज हुए संगीत शामिल हैं। रिकॉर्डिंग अकादमी के लगभग 16000 वोटिंग सदस्य 10 दिसंबर 2026 और 7 जनवरी 2027 के बीच अपने वोट डालेंगे।

2027 ग्रैमी नॉमिनेशन सामने आ गए हैं। ब्रिटिश सिंगर रे 11 नॉमिनेशन के साथ सबसे आगे हैं, जबकि स्पेनिश सिंगर रोसालिय 9 नॉमिनेशन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। टेलर स्विफ्ट, ओलिविया रोड्रिगो, ब्रूनो मार्स और फीबी ब्रिजर्स जैसी कई बड़ी हस्तियों ने भी म्यूजिक अवार्ड्स के इस 69वें संस्करण की लिस्ट में जगह बनाई है। ब्रिटिश गायक रेचल अगाथा कीन, जिन्हें पेशेवर रूप से रे (Raye) के नाम से जाना जाता है।