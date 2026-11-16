सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बातचीत संभव

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर मंगलवार से बातचीत शुरू होगी। सपा और कांग्रेस की कमेटियां आपस में एक-एक सीट पर तर्क के साथ मंथन करेंगी। फिर उनकी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को जाएगी। इसके बाद सीटों की घोषणा होगी। कांग्रेस ने करीब 181 सीटों पर दावा करते हुए उनकी सूची सपा को सौंपी है। अब इन सीटों पर बातचीत शुरू होगी। (संबंधित खबर यहां पढ़ें)