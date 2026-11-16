'खूबसूरत चीनी महिलाओं को जासूस बता देते हैं': जेनसन और एलिस के कथित संबंधों पर बोले ट्रंप; क्या-क्या कहा?

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ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह (एलिस हुआंग) चीनी जासूस हैं या नहीं। हम इसका पता लगाएंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि चीन से कोई भी महिला अमेरिका आती है। अगर वह खूबसूरत है, तो लोग उसे जासूस कहने लगते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वह जासूस थी भी या नहीं। विज्ञापन



जेनसन हुआंग के सामने क्या दो मुश्किलें हैं?

ट्रंप ने कहा कि जेनसन हुआंग के सामने फिलहाल दो बातें हैं। एक उनकी पारिवारिक स्थिति है। यह उनके लिए मुश्किल समय है। दूसरी बात यह है कि वह चिप बेचना चाहते हैं। विज्ञापन विज्ञापन



ट्रंप ने कहा, जेनसन के सामने जाहिर तौर पर दो बातें चल रही हैं। एक उनकी पारिवारिक स्थिति है। यह काफी मुश्किल मामला है। वह चिप बेचना चाहते हैं। हमने उन्हें जरूरी चिप बेचने से रोक दिया था। ये आज के दौर की आधुनिक चिप हैं। लेकिन सच कहूं तो दूसरी चिप बेचना अच्छी बात है। यह बुरी बात नहीं है।



एनवीडिया की कौन-सी चिप बेचने पर रोक है?

ट्रंप ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने जेनसन हुआंग को एडवांस चिप बेचने से सख्ती से रोका है। इनमें ब्लैकवॉल और दूसरी एडवांस चिप शामिल हैं। लेकिन हमने उन्हें ब्लैकवॉल और दूसरी एडवांस चिप बेचने से सख्ती से रोक दिया है।



टिम कुक को लेकर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने एपल के प्रमुख टिम कुक का भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने टिम कुक को एक पद पर जाने की सलाह दी थी। ट्रंप ने कहा, मैंने टिम कुक के नाम की सिफारिश की थी। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने एपल को बनाया है। मैंने टिम कुक को एक पद पर जाने की सलाह दी थी।



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क्या जेनसन हुआंग फिर एनवीडिया के सीईओ बन सकते हैं?

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह जेनसन हुआंग को फिर से एनवीडिया के सीईओ के पद पर देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी।



ट्रंप ने कहा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने टिम कुक का नाम सामने रखा था। लेकिन मैं कहूंगा कि जेनसन की फिर से बहाली को लेकर मेरा मानना है कि उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा है। मेरा अनुमान है कि शायद एक सबक दूसरे से ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से उन्हें फिर से उस पद पर देखना चाहूंगा।



तीन देशों के प्रस्तावित दौरे पर क्या कहा?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी प्रस्तावित तीन देशों की बैठक का एजेंडा बताया। यह बैठक 19 नवंबर को होनी है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे।



समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, बैठक में परमाणु हथियार खत्म करने और ईरान-यूक्रेन से जुड़े युद्धों पर चर्चा होगी। यह बैठक चीन के शेनझेन शहर में होगी।



इससे पहले चीन ने कहा था कि तीनों नेता 'विश्व शांति' से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि बैठक में दुनिया की सुरक्षा और देशों के बीच तनाव जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। चीन, रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की यह पहली तीन देशों की संयुक्त बैठक होगी।



चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलन के दौरान ट्रंप और पुतिन की मेजबानी करेंगे। चीन 18 और 19 नवंबर को 33वें एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें 21 सदस्य देशों के नेता शामिल होंगे।



यूक्रेन-ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों पर क्या होगी बात?

ट्रंप ने सोमवार सुबह व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि पुतिन और शी जिनपिंग के साथ बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, हम अपने पसंदीदा विषय यूक्रेन पर बात करेंगे। यूक्रेन अपनी जमीन खो रहा है।



उन्होंने आगे कहा कि रूस हर महीने 25 हजार सैनिक खो रहा है। उन्होंने कहा कि तीनों नेता इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। ट्रंप का यह बयान उनके प्रशासन के अधिकारियों के बयान के बाद आया है। अधिकारियों ने कहा था कि तीनों नेता परमाणु हथियारों को कम करने और ईरान युद्ध पर चर्चा करेंगे। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध पर बात नहीं करेंगे।



वहीं, रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों को खत्म करने का मुद्दा भी बैठक के एजेंडे में रहेगा। ट्रंप ने कहा कि अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भी चर्चा होगी। उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से संभावित मुलाकात का संकेत भी दिया।



किम जोंग उन से मिल सकते हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चीन दौरे के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर फिर से बातचीत शुरू करना चाहता है। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह (एलिस हुआंग) चीनी जासूस हैं या नहीं। हम इसका पता लगाएंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि चीन से कोई भी महिला अमेरिका आती है। अगर वह खूबसूरत है, तो लोग उसे जासूस कहने लगते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वह जासूस थी भी या नहीं।ट्रंप ने कहा कि जेनसन हुआंग के सामने फिलहाल दो बातें हैं। एक उनकी पारिवारिक स्थिति है। यह उनके लिए मुश्किल समय है। दूसरी बात यह है कि वह चिप बेचना चाहते हैं।ट्रंप ने कहा, जेनसन के सामने जाहिर तौर पर दो बातें चल रही हैं। एक उनकी पारिवारिक स्थिति है। यह काफी मुश्किल मामला है। वह चिप बेचना चाहते हैं। हमने उन्हें जरूरी चिप बेचने से रोक दिया था। ये आज के दौर की आधुनिक चिप हैं। लेकिन सच कहूं तो दूसरी चिप बेचना अच्छी बात है। यह बुरी बात नहीं है।ट्रंप ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने जेनसन हुआंग को एडवांस चिप बेचने से सख्ती से रोका है। इनमें ब्लैकवॉल और दूसरी एडवांस चिप शामिल हैं। लेकिन हमने उन्हें ब्लैकवॉल और दूसरी एडवांस चिप बेचने से सख्ती से रोक दिया है।ट्रंप ने एपल के प्रमुख टिम कुक का भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने टिम कुक को एक पद पर जाने की सलाह दी थी। ट्रंप ने कहा, मैंने टिम कुक के नाम की सिफारिश की थी। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने एपल को बनाया है। मैंने टिम कुक को एक पद पर जाने की सलाह दी थी।ये भी पढ़ें: हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत ने शर्त रखी?: बांग्लादेश ने किया रिपोर्ट का खंडन; कहा- ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह जेनसन हुआंग को फिर से एनवीडिया के सीईओ के पद पर देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी।ट्रंप ने कहा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने टिम कुक का नाम सामने रखा था। लेकिन मैं कहूंगा कि जेनसन की फिर से बहाली को लेकर मेरा मानना है कि उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा है। मेरा अनुमान है कि शायद एक सबक दूसरे से ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से उन्हें फिर से उस पद पर देखना चाहूंगा।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी प्रस्तावित तीन देशों की बैठक का एजेंडा बताया। यह बैठक 19 नवंबर को होनी है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे।समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, बैठक में परमाणु हथियार खत्म करने और ईरान-यूक्रेन से जुड़े युद्धों पर चर्चा होगी। यह बैठक चीन के शेनझेन शहर में होगी।इससे पहले चीन ने कहा था कि तीनों नेता 'विश्व शांति' से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि बैठक में दुनिया की सुरक्षा और देशों के बीच तनाव जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। चीन, रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की यह पहली तीन देशों की संयुक्त बैठक होगी।चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलन के दौरान ट्रंप और पुतिन की मेजबानी करेंगे। चीन 18 और 19 नवंबर को 33वें एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें 21 सदस्य देशों के नेता शामिल होंगे।ट्रंप ने सोमवार सुबह व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि पुतिन और शी जिनपिंग के साथ बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, हम अपने पसंदीदा विषय यूक्रेन पर बात करेंगे। यूक्रेन अपनी जमीन खो रहा है।उन्होंने आगे कहा कि रूस हर महीने 25 हजार सैनिक खो रहा है। उन्होंने कहा कि तीनों नेता इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। ट्रंप का यह बयान उनके प्रशासन के अधिकारियों के बयान के बाद आया है। अधिकारियों ने कहा था कि तीनों नेता परमाणु हथियारों को कम करने और ईरान युद्ध पर चर्चा करेंगे। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध पर बात नहीं करेंगे।वहीं, रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों को खत्म करने का मुद्दा भी बैठक के एजेंडे में रहेगा। ट्रंप ने कहा कि अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भी चर्चा होगी। उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से संभावित मुलाकात का संकेत भी दिया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चीन दौरे के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर फिर से बातचीत शुरू करना चाहता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसन हुआंग और चीन की संदिग्ध जासूस एलिस हुआंग के कथित संबंध पर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि एलिस हुआंग चीनी जासूस हैं या नहीं। इस मामले में जांच के बाद ही कुछ तय होगा।