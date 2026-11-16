ट्रंप की मैक्सिको को खुली चेतावनी: प्रवासियों को नहीं रोका तो दोगुना करेंगे टैरिफ; माफी देने से भी किया इनकार

अमेरिका में अवैध प्रवासियों की एंट्री रोकने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मैक्सिको को चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिका की ओर बढ़ रहे प्रवासियों के काफिलों को नहीं रोका तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में अवैध तरीके से आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय आव्रजन सुधार के तहत किसी को माफी देने की संभावना भी खारिज कर दी है।

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ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मैक्सिको को इन प्रवासियों को रोकना होगा। उन्होंने कहा, ''उन्हें अमेरिका में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और मैक्सिको उन्हें रोकेगा। अगर मैक्सिको ऐसा नहीं करता है तो हम उस पर भारी टैरिफ लगाएंगे।'' ट्रंप ने यह बयान एशिया की कई दिनों की यात्रा पर रवाना होने से पहले दिया। इस यात्रा में वह फिलीपींस में 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और चीन में 33वें एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।अमेरिका की दक्षिणी सीमा की ओर मैक्सिको के रास्ते प्रवासियों के काफिले बढ़ने की खबरों के बीच ट्रंप ने यह चेतावनी दी है। उन्होंने 12 नवंबर को सोशल मीडिया पर दावा किया था कि रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनाव में नुकसान होने के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों की एंट्री फिर बढ़ रही है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कई देशों के ऐसे लोगों को काफिलों में भेजा जा रहा है, जिन्हें उनके अपने देश स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा था कि मैक्सिको ने इन्हें नहीं रोका तो उस पर लगने वाला टैरिफ तत्काल दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने गुरुवार को कहा कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से कोई भी प्रवासी काफिला अमेरिका की उत्तरी सीमा तक नहीं पहुंचा है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि मैक्सिको में फिलहाल दो काफिले मौजूद हैं। इनमें से एक दक्षिणी राज्य चियापास के अरियागा इलाके में बना था। इसमें शुरुआत में 500 से 600 लोग शामिल थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 100 से भी कम रह गई है। शीनबाम के मुताबिक, मैक्सिको सरकार प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने में मदद कर रही है या कुछ शर्तों के साथ उन्हें मैक्सिको में रहने की अनुमति दे रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलने की जानकारी मिलने के बाद ज्यादातर प्रवासी अपने देश लौट रहे हैं। होंडुरास से आए दूसरे काफिले को भी मानवीय सहायता दी जा रही है।अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर आव्रजन सुधार के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बदलाव सख्त होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में अवैध रूप से रह रहे लोगों को माफी नहीं दी जाएगी। इस बीच कुछ प्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें अमेरिका में नए घर और बेहतर अवसर हासिल करने में मदद करेगी। उनका मानना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी लैटिन अमेरिकी मतदाताओं के समर्थन को नजरअंदाज नहीं करना चाहेगी। हालांकि, चुनाव के बाद आव्रजन कानूनों को लेकर राजनीतिक और कानूनी टकराव बढ़ने की आशंका है।मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को मिली बढ़त का असर आव्रजन कानूनों पर भी पड़ सकता है। नए चुने गए डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल कुछ रिपब्लिकन समर्थित कानूनों का अदालत में बचाव करने से पीछे हट सकते हैं। टेक्सास में अटॉर्नी जनरल चुने गए नैथन जॉनसन अवैध रूप से सीमा पार करने के संदेह में लोगों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले एसबी-4 कानून का बचाव वापस ले सकते हैं। हालांकि, मौजूदा रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन 1 जनवरी 2027 तक पद पर रहेंगे। फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमेयर ने भी माफी देने के किसी प्रस्ताव को खारिज किया है। वहीं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आयोवा के उस कानून से जुड़ी अपील पर विचार कर रहा है, जिसमें अवैध रूप से रह रहे लोगों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने का प्रावधान है। आयोवा के नए चुने गए अटॉर्नी जनरल नैट विलेम्स भी इस कानून का बचाव नहीं करने का फैसला कर सकते हैं।