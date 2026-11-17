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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी हरियाणा के भिवानी जिले में 2011 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), भिवानी को निर्देश दिया कि वह पीड़ित मुआवजा योजना के प्रावधानों की जांच करे। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या दोनों मृतक महिलाओं के परिवारों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा सकती है।यह मामला 17 अप्रैल 2011 को भिवानी जिले के रणिला गांव में दो विधवा महिलाओं शकुंतला और सुमन की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोनों महिलाओं की हत्या उनके रिश्तेदार नरेश और सुभाष ने कथित तौर पर लाठियों से पीटकर की थी। आरोप था कि हत्या के पीछे परिवार की कथित इज्जत और महिलाओं के निजी संबंधों को लेकर शक की बात थी। इस घटना में दोनों महिलाओं की जान चली गई थी। वारदात के दो दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।अभियोजन के मुताबिक, नरेश ने पहले सुमन को उसके घर से बाहर खींचा और लाठियों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह शकुंतला के घर पहुंचा और वहां भी उसे पीटकर मार डाला। मामले की सुनवाई के बाद 2013 में भिवानी की फास्ट ट्रैक अदालत ने नरेश को मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला आगे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला आया तो अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने पीड़ित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के सवाल को अलग से महत्वपूर्ण माना।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मुख्य आधार यह है कि आपराधिक मामले में आरोपी को सजा देने के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं। अगर सबूत पर्याप्त नहीं हैं तो अदालत किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती। लेकिन आरोपी के बरी होने से पीड़ित परिवारों का नुकसान खत्म नहीं हो जाता। परिवार के सदस्यों की हत्या हुई है और उन्हें जीवनभर इसका दर्द झेलना पड़ता है। ऐसे में अदालत ने संकेत दिया कि न्याय व्यवस्था में केवल आरोपी के खिलाफ मुकदमे तक ही ध्यान सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पीड़ित परिवारों के हितों और उनकी आर्थिक मदद पर भी विचार होना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह जांचने के लिए कहा है कि पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दोनों मृतक महिलाओं के परिवार आर्थिक सहायता पाने के पात्र हैं या नहीं। अदालत ने इस संबंध में प्राधिकरण से योजना के प्रावधानों पर विचार करने को कहा है। फिलहाल अदालत की टिप्पणी को मुआवजा देने का अंतिम आदेश नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि संबंधित प्राधिकरण को नियमों के आधार पर पात्रता की जांच करनी होगी। इस मामले में अदालत का जोर इस बात पर है कि आरोपी के बरी होने के बावजूद पीड़ित परिवारों को न्याय व्यवस्था से मिलने वाली सहायता के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए।